شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7 Pro و iPhone 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالى - Pixel 7 وPixel 7 Pro فى حدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكى بتصميم جديد، ويدعى أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب.

‏‎ويعد Google Pixel 7 Pro هو أغلى هاتف ذكى لشركة جوجل وقتها، ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G2 الجديدة والقوية للشركة، إلى جانب المعالج القوى، يعد الهاتف الذكى أيضًا بتقديم أداء محسن للكاميرا، ويأتى مع العديد من ميزات الكاميرا الجديدة، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين iPhone 5:

Google Pixel 7 Pro

الشاشة: 6.7 بوصة.

المعالج: Tensor G2.

نظام التشغيل: Android 13.

الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera.

الكاميرا الأمامية: 10.8MP.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.

هاتف iPhone 5:

تاريخ الإعلان عنه: فى 21 سبتمبر 2012.

الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 123.8× 58.6 × 7.6ملم.

الوزن: يزن 112جراما.

نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x).

مساحة الشاشة: تصل لـ 4.0 بوصة.

دقة عرض الشاشة: بدقة 1136 × 640 بيكسل.

نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD.

الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل.

الرامات: رامات 1 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.

بطارية بقوة 1440mAh.