شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تطلق Google هاتف Pixel 9 في وقت مبكر جدًا؟.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا الأسبوع أصدرت جوجل إعلانًا كبيرًا وغير متوقع، سيتم إطلاق سلسلة Pixel 9 في أغسطس، أي قبل شهرين تقريبًا من الموعد المحدد، تاريخيًا، تعقد جوجل حدثها السنوي "Made by Google" لإطلاق أحدث هواتف Pixel الرائدة في أكتوبر، بدأ كل شيء في 4 أكتوبر 2016، واستمر تقريبًا بهذا الجدول الزمني منذ ذلك الحين، كان أحد الأحداث الأولى في عام 2020، عندما أطلقت جوجل هاتف Pixel 5 والأجهزة الأخرى في 30 سبتمبر.

يعد 13 أغسطس وقت مبكر جدًا، إلى درجة لم يكن أحد ليخمنها، وسينتقل الحدث أيضًا إلى مقر جوجل الرئيسي في ماونتن فيو، كاليفورنيا، بعد بضع سنوات في مدينة نيويورك، ومن الواضح أن هناك تغييرات كبيرة في الأفق.

لماذا التاريخ المبكر؟

هناك حقيقة بسيطة وهي أن شريحة Tensor التالية من Google، G4، هي بمثابة حل مؤقت أكثر من أي شيء آخر، سيشهد عام 2025 وصول شريحة Tensor مخصصة بالكامل من صنع TSMC، ويُشاع أن G4 هو مجرد نتوء بسيط فوق شريحة Tensor G3 الحالية، ومن المفترض أن يكون هذا جيدًا، حيث أن Tensor G3 يصمد بشكل أفضل من الجيلين الأولين، لكننا لا نعرف حقًا إلى أي مدى سيكون أفضل، تزعم الشائعات أن الجهاز سيكون أفضل مع الحرارة والكفاءة، كما أنه يعتمد أيضًا مودمًا خلويًا محدثًا يتضمن دعمًا عبر الأقمار الصناعية، لذا، نظرًا للترقيات الطفيفة، فقد يكون الأمر ببساطة أن شريحة Tensor التالية من جوجل ستكون جاهزة للتشغيل في وقت أبكر قليلاً من العام الماضي.

ظهرت كل الشائعات، ان هناك أربعة طرازات جديدة من Pixel 9 هذا العام، بكسل 9، بكسل 9 برو، بكسل 9 برو XL، وبكسل 9 برو فولد، ويبدو نظام التسمية وكأنه في حالة من الفوضى، ولكن إذا تم تسعيره بشكل صحيح، فقد يكون هذا تشكيلة قاتلة من جانب جوجل، و لكن الحصول على هذا القدر الكبير من الأجهزة في السوق في وقت واحد، خاصة بالنسبة لشركة لا تسيطر إلا على جزء صغير من سوق الهواتف الذكية، يبدو أمرًا جنونيًا، ومن المحتمل أيضًا أن يتم تقديم أجهزة Pixel Watch جديدة وPixel Buds المحدثة.

تعمل جوجل على دفع الذكاء الاصطناعي بقوة أكبر حيث تشعر الشركة بضغوط المنافسة، ويعد Pixel عنصرًا رئيسيًا في هذا الدفع، إن استغلال شهر أغسطس الهادئ يمنح جوجل فرصة لعرض أفكار جديدة للذكاء الاصطناعي على Pixel قبل أجهزة iPhone القادمة من أبل والتي يبدو الآن أنها مليئة بـ "Apple Intelligence" ، أعلنت شركة جوجل بالفعل عن ميزات جديدة قوية للذكاء الاصطناعي ستأتي هذا العام، مثل Gemini Live.