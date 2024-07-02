شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لاستخدام شاشات عرض أكبر وبدقة أقل فى نظارات Vision Pro.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكشف شركة أبل موردين جدد لشاشات OLED-on-Silicon، مما يشير على الأرجح إلى تطوير سماعة رأس بأسعار معقولة مصممة لتكون بجانب Vision Pro، وفقًا لتقارير The Elec.

يبدو أن الموقع الكوري اكتشف تحولًا في إدارة سلسلة التوريد لشركة أبل لألواح OLED-on-Silicon (OLEDoS)، وهي مكون رئيسي في سماعة الرأس Vision Pro، حاليًا، توفر شركة Sony هذه الشاشات الصغيرة عالية الدقة، لكن قدرتها الإنتاجية المحدودة التي تصل إلى 900000 لوحة سنويًا والافتقار إلى خطط التوسع دفعت شركة أبل إلى البحث عن بدائل للمستقبل، يبدو أن شركة أبل قد أصدرت طلبًا للحصول على معلومات (RFI) إلى Samsung Display وLG Display لتقييم قدراتهما في إنتاج لوحات OLEDoS أكبر، حيث يتراوح حجمها من 2.0 إلى 2.1 بوصة مع كثافة عرض تبلغ حوالي 1700 بكسل لكل بوصة (PPI).

ستكون شاشات العرض هذه أكبر من تلك المستخدمة حاليًا في Vision Pro وتتميز بدقة أقل، ويستخدم Vision Pro لوحات OLEDoS من سوني التي تتميز بشاشة مقاس 1.42 بوصة بكثافة بكسلات تبلغ حوالي 3400 نقطة في البوصة، وتستخدم شاشة OLED بيضاء مع تقنية مرشح الألوان (wOLED+CF)، وتعد تقنية العرض المتطورة هذه أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر سماعة الرأس.

في Displayweek 2024، عرضت كل من Samsung وLG تطورات في تقنية العرض الصغير OLED التي يمكن أن تنال إعجاب شركة أبل، وقدمت سامسونج شاشة OLED صغيرة الحجم RGB (انبعاث مباشر) مقاس 1.03 بوصة، تم تطويرها بالتعاون مع eMagin، والتي تعد بمستويات سطوع أعلى مقارنة بطريقة wOLED+CF، وفي الوقت نفسه، كشفت LG عن شاشة عرض صغيرة بدقة 4K OLED مقاس 1.3 بوصة تبلغ سعتها 10000 شمعة في المتر المربع، وذلك باستخدام مجموعة العدسات الدقيقة (MLA) لتعزيز السطوع بحوالي 40 %.

يشير اهتمام أبل بلوحات OLEDoS الأكبر حجمًا ذات الدقة الأقل من تلك المستخدمة في Vision Pro إلى أن هذه اللوحات قد تكون مخصصة لسماعات رأس جديدة للواقع المختلط ومنخفضة التكلفة، ويشاع أن شركة آبل تعمل على مثل هذا الجهاز منذ أكثر من عام، وتشير أحدث المؤشرات إلى أنه قد يكون مصممًا لربطه بجهاز iPhone أو Mac للتخلص من الحاجة إلى معالج باهظ الثمن، ويمكن إطلاق سماعة الرأس Apple Vision منخفضة التكلفة في أقرب وقت في نهاية العام المقبل.