تكنولوجيا: سامسونج تستعد لبدء الإنتاج الضخم لرقاقة Exynos المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركتي Samsung و Synopsys عن الإستعداد لبدء الإنتاج الضخم لشرائح Exynos المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر خلال الفترة القادمة.

تعد شركة “Synopsys” واحدة من الشركات المطورة لأتمتة تصميم الإلكترونيات، وتتعاون “Synopsys” مع سامسونج لضبط عملية إنتاج الشرائح المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر لزيادة إنتاجية الشرائح وتحسين الآداء.

ولقد أكد البيان الصحفي الذي أصدرته الشركتين على أن تصميم الشرائح وصل إلى المرحلة النهائية بالفعل، إستعداداً للإنتقال إلى مرحلة الإنتاج الضخم خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تكون هذه الشرائح أولى الرقاقات المطورة من سامسونج بعملية تصنيع معقدة بدقة 3 نانومتر بإستخدام عملية تصنيع (GAA).

ولقد طورت سامسونج الشرائح المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر منذ 2022، إلا أن هذه الشرائح تتميز بعملية تصنيع بسيطة لدعم تعدين العملات المشفرة.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن رقاقة Exynos 2500 ستكون أولى الإصدارات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر بعملية تصنيع سامسونج الجديدة، على أن تدعم الرقاقة سلسلة هواتف Galaxy S25.

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