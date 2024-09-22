شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث نظام PS5 يمحو أخطاء لعبة Final Fantasy XVI المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

تم تحديث نظام PS5 والذي تقول Square Enix إنه استجابة لأخطاء لعبة Final Fantasy XVI التي أنشأها آخر تحديث للبرنامج الثابت لوحدة التحكم.

وتناول الناشر التحديث على موقع X (تويتر) وقال إنه استجابة للأعطال والأخطاء الرسومية التي حدثت في إصدار PlayStation5 من Final Fantasy XVI، وأصدرت الشركة تحديثًا جديدًا للنظام ونشر الحساب الرجاء محاولة تنزيل هذا التحديث وتثبيته.

وقبل الإصلاح المزعوم اليوم، أبلغ المستخدمون أن تحديث نظام PS5 الأسبوع الماضي أدى إلى تعطل لعبة Final Fantasy XVI أثناء تحميل عمليات الحفظ أو السفر السريع، ويمكن أيضًا إضافة مربعات سوداء مزعجة تعرقل الكاميرا داخل اللعبة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت IGN عن أخطاء مماثلة في Star Wars Outlaws وDeath Stranding وNo Man’s Sky، وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان التحديث يعمل على إصلاح مواطن الخلل في تلك الألعاب.

ويمكنك تحديث جهاز PS5 الخاص بك بالانتقال إلى الإعدادات > النظام، ثم برامج النظام > تحديث وإعدادات برامج النظام، و بعد ظهور التحديث اختر تحديث برنامج النظام ، وإذا لم تشاهد التحديث المتوفر (ولم تقم بتثبيته بالفعل)، فأعد تشغيل وحدة التحكم الخاصة بك وحاول مرة أخرى.