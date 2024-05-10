شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قلم آبل الجديد بخمسة تصميمات للصناديق.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة آبل قلم Apple Pencil جديدًا إلى جانب أحدث طرازات آيباد برو وآيباد أير عام 2024، وعلى عكس التوقعات السابقة، فهو ليس Apple Pencil 3 بل هو Apple Pencil Pro، وهو متاح بالفعل للطلب المسبق.

وبصرف النظر عن الميزات الجديدة، فإن ما يلفت الانتباه هذه المرة هو غلاف Apple Pencil Pro، حيث يأتي ملحق آيباد في خمسة تصميمات صندوقية مميزة، مما يضيف عنصر المفاجأة إلى طلبك.

قامت شركة آبل بدمج عمل فني نابض بالحياة في صناديق Apple Pencil Pro البيضاء، مع كتابة كل صندوق كلمة "Pro".

يحتوي Apple Pencil Pro على 5 أنواع مختلفة من الصناديق متشابهة من الجوانب، لكن لها تصميمات مختلفة في الأعلى، تعرض كل قمة صورة Apple Pencil Pro، مع كتابة كلمة "برو" حولها بأنماط مختلفة.

يبدو أنه إذا لم تحدد تصميمًا معينًا للصندوق أو إذا كان متجر Apple Store مشغولاً، فلن يعرف المشترون التصميم الذي سيحصلون عليه. علاوة على ذلك، عند طلب Apple Pencil Pro عبر الإنترنت، لا توجد خيارات لاختيار تصميم الصندوق، حيث لن يدرك المستخدمون أن هناك تصميمات مختلفة للصناديق متاحة إلا إذا قاموا بزيارة أحد متاجر آبل للبيع بالتجزئة.

وعلى الرغم من أن البعض قد لا يعتقد أن هذا أمر مهم، إلا أنه بالنسبة لمحبي آبل أو هواة جمع الأجهزة، قد يكون هذا مهمًا جدًا.

يبلغ سعر Apple Pencil Pro 129 دولارًا وسيكون متاحًا في الأسبوع المقبل، بدءًا من 15 مايو، وكما ذكرت سابقًا فإن الطلبات المسبقة مفتوحة بالفعل، كما سيكون من دواعي المستخدمين الذين يتطلعون إلى استخدام آيباد للإنتاجية معرفة أن Apple Pencil Pro يأتي مع بعض الميزات الجديدة، مثل:

ردود الفعل اللمسية: تشبه التقنية المستخدمة في لوحات التتبع الخاصة بـ ماك بوك ولوحات مفاتيح آيفون التي تعمل باللمس من آبل، وهذا يعني أنك ستشعر باهتزاز خفيف يؤكد نجاح الإيماءة.



إيماءات الضغط: من المتوقع أن تكون قابلة للتخصيص وتسمح لك بالقيام بأشياء مثل التبديل إلى الممحاة أو تغيير فرشاة الرسم أو تبديل الطبقات أو فتح منتقي الألوان.

الجيروسكوب: يمكّن المستخدمين من ضبط اتجاه الأقلام والفرش ذات الأشكال ببساطة عن طريق إمالة القلم.

يتوافق Apple Pencil Pro الجديد فقط مع أحدث أجهزة آيباد التي تم الكشف عنها بجانبه، إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عنها، فيمكنك قراءة مراجعة iPad Pro M4 (2024)، وإذا كنت تفضل شيئًا آخر غير موديلات Pro، فاطلع على مراجعة iPad Air M2 (2024).



