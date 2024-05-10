شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الذكاء الاصطناعى الجديد من مايكروسوفت لمعالجة المعلومات السرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ويليام تشابيل، المدير الفنى للبعثات الإستراتيجية والتكنولوجيا فى مايكروسوفت، أنه قام بنشر نموذج لغة كبير GPT-4 فى بيئة معزولة على شبكة حكومية فقط.

وأبلغت بلومبرج لأول مرة عن الإعداد، نقلاً عن مسؤول تنفيذي لم يذكر اسمه ادعى أن النموذج المستضاف على السحابة Azure Government Top Secret يمثل المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل LLM "كبير" منفصلاً عن الإنترنت.

وأعلن تشابيل عن الكمبيوتر العملاق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الأسبوع الجارى في "معرض الذكاء الاصطناعي الأول على الإطلاق للقدرة التنافسية الوطنية" في واشنطن العاصمة، وعلى عكس النماذج التي تقف وراء ChatGPT أو الأدوات الأخرى، تقول مايكروسوفت إن هذا الخادم "ثابت"، ويعمل دون التعلم من الملفات التي يعالجها أو الإنترنت على نطاق أوسع.

وقال تشابيل لبلومبرج : "لقد تم نشره الآن، وهو مباشر، وهو يجيب على الأسئلة، وسيكتب التعليمات البرمجية كمثال على نوع الشيء الذي سيفعله."

كما ذكر تشابيل لموقع DefenseScoop ، لم يتم اعتماده للاستخدام السري للغاية، لذا فإن البنتاجون والإدارات الحكومية الأخرى لا تستخدمه فعليًا بعد، سواء كان ذلك لمعالجة البيانات لمهمة معينة أو شيء مثل الموارد البشرية.