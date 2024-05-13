تكنولوجيا: سامسونج تخطط لدعم هاتف Galaxy Z Flip6 برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط العملاق الكوري سامسونج لدعم هاتف Galaxy Z Flip6 الصدفي المرتقب برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 فقط في جميع الأسواق.

على عكس إصدار سامسونج السابق من سلسلة Flip الذي توفر في الأسواق باثنان من النماذج التي إختلفت بين نماذج برقاقة Snapdragon وأخرى برقاقة Exynos 2400، تستعد سامسونج لإطلاق الإصدار المرتقب Galaxy Z Flip6 بنموذج موحد برقاقة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة في تغريدة نشرت عبر “kro_roe” على منصة X، وذلك قبل إنطلاق حدث unpacked المقرر عقده في 10 من شهر يوليو المقبل والذي تقدم فيه الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Flip6 وGalaxy Z Fold6.

ولقد أكد مصدر التسريبات على أن Galaxy Z Flip6 لن يأتي للأسواق العالمية برقاقة Exynos 2400، وتأتي هذه التفاصيل على عكس ما جاء في تسريبات سابقة أشارت إلى أن سامسونج تقدم إصدار Z Flip هذا العام أيضاً باثنان من النماذج.

يذكر أن سامسونج تتبع إستراتيجية الشرائح المزدوجة في هواتفها القابلة للطي وأيضاً سلسلة Galaxy S، ولقد جاءت نماذج Galaxy S24 المميزة برقاقة Exynos 2400 بمستوى آداء يقارن بالنماذج المميزة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 في الكفاءة والآداء.

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