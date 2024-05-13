تكنولوجيا: هيئة المحلفين تعاقب مايكروسوفت بغرامة قدرها 242 مليون دولار لبراءة اختراع Cortana Tech

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فرضت هيئة محلفين أمريكية غرامة كبيرة على شركة مايكروسوفت بقيمة 242 مليون دولار (حوالي 1.75 مليار ين) بسبب انتهاك براءات الاختراع.

ويأتي الحكم، الذي تم التوصل إليه في ولاية ديلاوير في 10 مايو، نتيجة لدعوى قضائية رفعتها شركة IPA Technologies في عام 2018.

وزعمت الدعوى القضائية أن المساعد الصوتي Cortana من مايكروسوفت انتهك براءة اختراع IPA لتقنية التعرف على الصوت المستخدمة في برامج اتصالات الكمبيوتر.

في الأصل، كانت القضية تتعلق بالعديد من براءات اختراع IPA، لكنها ركزت في النهاية على واحدة فقط.



جادلت مايكروسوفت بأنها لم تنتهك وأن براءة الاختراع نفسها كانت غير صالحة. وحصلت IPA Technologies، وهي شركة تابعة لـ Wi-LAN، على براءة الاختراع المعنية من شركة Siri الدولية التابعة لـ SRI.

ثم استحوذت شركة أبل على شركة Siri وتقنيتها في عام 2010، واستخدمتها في مساعدها الصوتي Siri. وتخطط مايكروسوفت لاستئناف القرار.

وقال متحدث باسم الشركة: “نحن نعتقد اعتقادا راسخا أننا لم ننتهك“. لم يعلق IPA و Wi-LAN علنًا بعد.

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