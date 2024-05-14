تكنولوجيا: vivo تطلق هواتف vivo X100s وX100s Pro بمعالج Dimensity 9300 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت vivo في السوق الصيني مؤخراً عن هاتفي vivo X100s وX100s Pro، حيث تقدم الهاتفين بمعالج Dimensity 9300 Plus مع بعض الإختلافات في المواصفات بين الهاتفين.

ينطلق X100s Pro بشريحة معالجة الصور vivo V3، بينما ينطلق الإصدار الرئيسي بشريحة V2، كما يختلف إصدار pro في ضم مستشعر IMX989 كبير بحجم 1/0.98.

ويتميز إصدار Pro بوزن أثقل وأكثر سماكة مقارنة بالإصدار الرئيسي vivo X100s، حيث يتميز إصدار pro بسماكة 8.91مم، ووزن 224 جرام، كما يضم بطارية بقدرة 5400 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W عبر منفذ USB C، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

من جانب أخر يضم vivo X100s بطارية بقدرة 5100 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، ويأتي هذا الإصدار بتصميم أنحف من إصدار Pro بسماكة 7.8مم، ووزن 203 جرام، ويدعم كلا الهاتفين معايير IP69 في مقاومة الماء مرتفع الحرارة، ومعايير IPX8 في مقاومة الغمر في الماء.

ويضم هاتفي vivo X100s وvivo X100s Pro شاشة LTPO OLED بحجم 6.78 إنش، بمعدل تحديث متغير من 1-120Hz، ودقة عرض 1260 في 2800 بيكسل.

كما تدعم شاشة الهاتفين عمق ألوان 10بت، وتدرج لوني بمعايير DCI-P3 بنسبة 100%، وتتميز الشاشة في الهاتفين بنسبة سطوع 3000 nits، وتعتيم 2160Hz.

ويختلف تصميم الشاشة بين هاتفي X100s، حيث يأتي الإصدار الرئيسي بتصميم مسطح في الشاشة، بينما يتميز vivo X100s Pro بتصميم منحني في الشاشة.

ويضم X100s Pro مستشعر رئيسي بحجم 1/0.98 بفتحة عدسات f/1.75 وميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بحجم 1/2.76 ودقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/2.0، ويأتي مستشعر periscope بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، وفتحة عدسات f/2.5 ويدعم التكبير البصري حتى 4.3 مرة.

من جانب أخر يأتي هاتف X100s بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.57، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، وكاميرة tele بتصميم periscope بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.57، ويضم كلا الهاتفين كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0.

ويتوفر هاتفي vivo X100s وX100s Pro بألوان التيتانيوم، والأبيض، والرمادي الداكن، ويأتي الإصدار الرئيسي باللون الأخضر أيضاً على أن يتوفر هاتف vivo X100s بسعر يبدأ من 555 دولار، ويتوفر X100s Pro بسعر يبدأ من 690 دولار.

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