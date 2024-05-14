تكنولوجيا: إطلاق مستشعر الجسم البشري من شاومي مع عمر بطارية يصل إلى ثلاث سنوات في إطار التمويل الجماعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الإعلان عن مستشعر الجسم البشري من شاومي في الصين من خلال حملة تمويل جماعي.

يعد هذا المستشعر الجديد أحدث أداة يتم دمجها في النظام البيئي للمنزل الذكي الخاص بشاومي. ويعد النظام البيئي للمنزل الذكي الخاص بشاومي شاملاً بالفعل ولكن الشركة قدمت منتجًا رائعًا آخر في النظام.

في السابق، تم دمج مستشعرات الجسم البشري التابعة لجهات خارجية في النظام البيئي للمنزل الذكي من شاومي. ومع طرح مستشعر الجسم البشري الذكي الجديد من شاومي، يمكن للمستخدمين الآن الحصول على المكمل الكامل للنظام البيئي للمنزل الذكي من شاومي.

يعتبر الجهاز أصغر من معظم أجهزة استشعار الجسم البشري المعروضة للبيع حاليًا ويمكن وضعه بسهولة في أماكن مخفية.

يحصل مستشعر الجسم البشري الذكي على الطاقة من بطارية CR2450، ويمكن أن تدوم البطارية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وليس هناك حاجة إلى ربطها بالأسلاك.

تستخدم الأداة رادار بموجة مليمترية منخفضة الطاقة للغاية يمكنه التقاط التنفس وتزحزح الصدر والحركات الصغيرة الأخرى والحركات الصغيرة الأخرى. كما أنه يتميز بمستشعرات الأشعة تحت الحمراء لخوارزمية الاندماج العميق وأجهزة استشعار الاستجابة السريعة بالأشعة تحت الحمراء للكشف عن الحركة والثبات.

كما انه يحتوي أيضًا على مستشعر إضاءة مدمج يتحكم في إضاءة الجهاز. ويمكن لمستشعر الجسم البشري من شاومي تحقيق استشعار ديناميكي وثابت، بالإضافة إلى استشعار بزاوية واسعة للغاية تبلغ 130 درجة.

علاوةً على ذلك، يوجد مغناطيس قوي على الجهاز وقاعدة لاصقة صلبة لسهولة التركيب في أي مكان. يمكنك أيضًا ضبط زاوية الكشف للجهاز بمرونة.

يتوفر مستشعر شاومي الجديد في Xiaomi Mall و Xiaomi Youpin، مع بدء حملة التمويل الجماعي في 15 مايو. ويبدأ سعر التمويل الجماعي للأداة من 119 يوانًا (17 دولارًا)، لكن السعر الأصلي يبدأ من 149 يوانًا (21 دولارًا).

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