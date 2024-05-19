شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف لعبة Call of Duty المقبلة إلى Xbox Game Pass والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة مايكروسوفت إضافة الدفعة التالية من Call of Duty إلى Xbox Game Pass، وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن مايكروسوفت ستعلن أن Call of Duty ستأتي إلى خدمة الاشتراك في الألعاب الخاصة بها خلال معرض Xbox الخاص بالشركة فى التاسع من يونيو.

ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن مايكروسوفت كانت تناقش ما إذا كانت ستضع إصدارات جديدة من Call of Duty في Game Pass، مع مخاوف البعض في الشركة من أن الإيرادات الناتجة عن مبيعات Call of Duty النموذجية سوف يتم تقويضها بواسطة Game Pass.

وتبيع Activision بشكل تقليدي نسخ Call of Duty بحوالي 70 دولارًا أو أكثر، وتبيع أكثر من 20 مليون نسخة في المتوسط.

ولا يوضح تقرير وول ستريت جورنال الموجز ما إذا كانت مايكروسوفت تخطط لفرض رسوم إضافية على Call of Duty داخل Game Pass، ولا ما إذا كانت الشركة سترفع رسوم اشتراك Game Pass Ultimate.

وأدرك أن مايكروسوفت كانت تفكر في رفع أسعار Xbox Game Pass Ultimate مرة أخرى، وتستهدف Activision حاليًا إصدار لعبة Call of Duty التالية في أواخر أكتوبر ، والتي يُشاع أنها ستدور خلال حرب الخليج في التسعينيات.

وستعقد مايكروسوفت عرضها الصيفي الكبير لـ Xbox في 9 يونيو، مع Call of Duty الخاصة مباشرة بعد انتهاء العرض الرئيسي، وتخطط مايكروسوفت حاليًا للإعلان عن لعبة Gears of War جديدة خلال العرض.

وسيتضمن العرض أيضًا عددًا من تواريخ إصدار ألعاب Xbox القادمة مثل Microsoft Flight Simulator 2024 وAvoed وIndiana Jones وGreat Circle.