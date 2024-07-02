شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يقدم ميزة جديدة للتحكم فى مستوى الصوت لأجهزة Android TV.. كيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

بدأ يوتيوب في طرح ميزة "Stable Volume" الجديدة لتطبيقاته على أجهزة Android TV وGoogle TV، حيث تم تقديم هذه الميزة مبدئيًا إلى تطبيق يوتيوب للمحمول في عام 2023، وتهدف إلى معالجة مشكلة تقلب مستويات الصوت في مقاطع الفيديو لتحسين تجربة الصوت للمستخدمين.

وفقًا لموقع 9To5Google، تعمل ميزة Stable Volume عن طريق ضبط مستوى صوت مقاطع الفيديو تلقائيًا، وهذا يعني أن المستخدمين لا يتعين عليهم البحث عن أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بهم لرفع مستوى الصوت أثناء مشهد محادثة عادي أو خفضه أثناء تسلسل الإجراء على تلفزيون أندرويد الخاص بهم.

وفقًا لشركة جوجل، سيتم تشغيل الميزة الجديدة افتراضيًا على التلفزيون، بالإضافة إلى ذلك، يوازن مستوى الصوت المستقر النطاق بين الهدوء والصوت العالي، ويضبط مستويات الصوت بشكل مستمر لتقليل الاختلافات في الصوت.

ومع ذلك، إذا كان أي مستخدم يفضل إدارة تعديلات مستوى الصوت يدويًا، فيمكنه ببساطة إيقاف تشغيلها عبر علامة تبويب الإعدادات، كما رصدت البوابة علامة التبويب Stable Volume على أجهزة Android TV وGoogle TV التي تعمل على أحدث إصدار من YouTube 4.40.303.

كيفية التحكم في مستوى الصوت لليوتيوب على شاشة التلفزيون

يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة من خلال النقر على أيقونة الترس أثناء تشغيل الفيديو مما سيطالب بتبديل مستوى الصوت الثابت على الشاشة، حيث يعد مستوى الصوت الثابت ميزة مفيدة للاستماع غير الرسمي على يوتيوب، خاصة بالنسبة للبودكاست أو مقاطع الفيديو حيث لا يكون الصوت المتسق مضمونًا دائمًا.

ومع ذلك، قد لا تكون هذه الميزة مفيدة في جميع المواقف، كما هو الحال عند الاستماع إلى الموسيقى، نظرًا لعدم وجود تطبيق YouTube Music مخصص لـ Android TV، لا يزال التبديل موجودًا عند تشغيل الموسيقى على يوتيوب.



وتعمل المنصة المملوكة لشركة جوجل على تطوير ميزة جديدة تسمى "Sleep Timer" لتطبيقها على أندرويد، حيث تم اكتشاف هذه الميزة أثناء عملية تفكيك APK للإصدار التجريبي من تطبيق يوتيوب لنظام التشغيل أندرويد الإصدار 19.25.33، يتضمن سلاسل لبدء مؤقت النوم وإعادة ضبطه وضبط مدته.



