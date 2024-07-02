شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Ubisoft تعمل على إعادة إنتاج متعددة لألعاب Assassin's Creed الأقدم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Assassin's Creed أحد أشعر العاب Ubisoft، حيث تفيد التقارير أن الألعاب في هذه السلسلة باعت أكثر من 200 مليون وحدة منذ بدايتها في عام 2007، وقد مرت سلسلة المغامرات والحركة بالعديد من التغييرات على 13 عنوانًا رئيسيًا، حيث انتقلت من جذور المغامرة التاريخية التي تركز على التسلل إلى نهج آر بي جي في العالم المفتوح الذي شوهد في الألعاب الأخيرة.

ومن المقرر أن تطلق Ubisoft اللعبة التالية في السلسلة في وقت لاحق من هذا العام، ولكن هناك المزيد في الطريق، حيث أكد الاستوديو أن هناك العديد من الإصدارات الجديدة لألعاب Assassin's Creed القديمة قيد العمل.

إعادة إنتاج لعبة Assassin’s Creed

سلط الرئيس التنفيذي لشركة Ubisoft Yves Guillemot، في مقابلة نُشرت على موقع الشركة الأسبوع الماضي، الضوء على مستقبل Assassin's Creed ومجموعة الألعاب القادمة في الاستوديو، وأكد المسؤول التنفيذي أنه يمكن للمعجبين أن يتوقعوا وصول العديد من الإصدارات الجديدة من AC، دون الكشف عن أي تفاصيل حول العناوين أو الجداول الزمنية لإطلاقها.

"أولاً، يمكن للاعبين أن يكونوا متحمسين لبعض عمليات إعادة الإنتاج، والتي ستسمح لنا بإعادة النظر في بعض الألعاب التي أنشأناها في الماضي وتحديثها؛ وقال جيليموت: "هناك عوالم في بعض ألعاب Assassin's Creed القديمة التي لا تزال غنية للغاية".

وقد وعد الرئيس التنفيذي لشركة Ubisoft بمزيد من التنوع في عناوين Assassin's Creed، قائلاً إن السلسلة ستركز على تقديم تجارب مختلفة مع كل إصدار، وعلى سبيل المثال، قدمت لعبة Assassin's Creed Mirage العام الماضي تجربة أصغر حجماً وأكثر تخفياً تذكرنا بالألعاب المبكرة في السلسلة.

وفي الوقت نفسه، ستواصل لعبة Assassin's Creed Shadows القادمة أسلوب لعب الأدوار الموسع في العالم المفتوح للعناوين الحديثة مثل Assassin's Creed Valhalla.

وقال: "الهدف هو أن يتم إصدار ألعاب Assassin's Creed بشكل أكثر انتظامًا، ولكن ليس أن تكون نفس التجربة كل عام"، وتحدث Guillemot أيضًا عن Assassin's Creed Hexe المعلن عنها بالفعل، و تم الإعلان عن اللعبة في Ubisoft Forward في عام 2022 وستستكشف فترة زمنية تركز على محاكمات السحرة في القرن السادس عشر.

وبينما أبقت Ubisoft أوراقها قريبة من الصندوق عندما يتعلق الأمر بتفاصيل اللعبة وفترة إصدارها، أكد Guillemot أن Assassin's Creed Hexe ستكون مختلفة تمامًا عن Assassin's Creed Shadows، وقال: "أعتقد أننا سنفاجئ الناس".

وشارك Guillemot أيضًا بعض التفاصيل حول لعبة Assassin's Creed Shadows القادمة، ومن المقرر إصدار عنوان المغامرة والحركة والعالم المفتوح الذي تدور أحداثه في اليابان في 15 نوفمبر على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS5 وXbox Series S/X، وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة Ubisoft عن نظام الطقس الديناميكي في اللعبة، ووعد بأن الميكانيكي سيتجاوز التغييرات المرئية السطحية للتأثير على طريقة اللعب.

كرر المدير التنفيذي للاستوديو أيضًا التزام Ubisoft بعناوين الخدمة الحية وروج لحالات الاستخدام المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) في تطوير ألعاب الفيديو.

