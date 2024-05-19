شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علامات تحذيرية تكشف سرقة هويتك.. وخطوات بسيطة تحمى بها نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عدد من الخبراء، عن أن معظم خدمات حماية سرقة الهوية لا تعمل فعليًا لأنها لا تشير إلى مشكلة حتى تتأثر حساباتك وأموالك ودرجة الائتمان الخاصة بك، لذلك يجب عليك معرفة العلامات التحذيرية التي تنذر بسرقة هويتك وتتعامل على أساسها سريعًا لحماية نفسك.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توجد علامات واضحة لتحديد ما إذا كان شخص ما يحاول الوصول إلى معلوماتك الشخصية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها والمشكلات المتعلقة بحسابات البث الخاصة بك.

وأفادت دراسة حديثة أجرتها شركة Javelin للأمن السيبراني، بأن عمليات الاحتيال في الهوية كلفت الأمريكيين ما مجموعة 43 مليار دولار في العام الماضي، بما في ذلك الرسوم القانونية وتغطية الديون الاحتيالية التي لم يتم تغطيتها أو سدادها من جانب البنك أو التاجر.

1. عمليات تسجيل الدخول 2FA غير المعترف بها

إذا كان لديك حساب مصرفي عبر الإنترنت أو خدمة بث مباشر، فمن المحتمل أن يكون لديك مصادقة ثنائية (2FA).

من المفترض أن يكون هذا إجراءً أمنيًا إضافيًا يتطلب منك كتابة رمز يتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني، عن طريق رسالة نصية أو من خلال تطبيق المصادقة، ولكن إشعارات المصادقة الثنائية غير الفورية قد تعني أن شخصًا ما يحاول الوصول إلى حساباتك.

قد يعني تلقي هذه الإشعارات التي لم تطلبها أن شخصًا ما قد سرق هويتك جزئيًا على الأقل ويمكن أن يكون لديه غالبية المعلومات اللازمة للوصول إلى حساباتك، نظرًا لأن معظمها يتطلب كلمة مرور قبل رمز المصادقة الثنائية (2FA).

يجب عليك اتخاذ إجراء فوري إذا بدأت في تلقي إشعارات 2FA غير معروفة عن طريق التحقق من حساباتك عبر الإنترنت وتقارير الائتمان للتأكد من أنه لم يتم اختراق أي شيء وتغيير كلمة المرور الخاصة بك، وفقًا لموقع LifeHacker.

2. مواطن الخلل في حسابات البث

تتضمن بعض العلامات التي تشير إلى تعرض حساب البث الخاص بك للاختراق تسجيل الدخول إلى Spotify الخاص بك وسماع الموسيقى التي لم تكن تقوم بتشغيلها أو لم تكن ترغب في الاستماع إليها، أو في حالة ظهور العروض والأفلام الموصى بها بشكل غير عادي في ملف تعريف Netflix الخاص بك.

لا يعني هذا النشاط بالضرورة أن شخصًا ما قد سرق هويتك، ولكنه قد يعني أنه يحاول القيام بذلك.

ربما تكون حسابات البث هي الأكثر إثارة للقلق، لأنه بمجرد الدخول إلى إعدادات حسابك باستخدام كلمة المرور، سيتمكن شخص ما من العثور على اسمك الكامل وعنوان منزلك والبريد الإلكتروني وتاريخ ميلادك والمزيد.

وقال جيمس إي لي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز موارد سرقة الهوية لـAARP: "يعرف المجرمون أن معظم الأشخاص يستخدمون نفس كلمة المرور في جميع حساباتهم".

ستسهل هذه المعلومات على الشخص اختراق حساباتك الأخرى عبر الإنترنت وسرقة هويتك، وفقًا لشركة Keeper Security، وهي شركة دولية للأمن السيبراني.

3. اختبر الرسوم على بطاقات الائتمان الخاصة بك

عادةً ما يقوم المتسللون بإجراء رسوم اختبار على بطاقتك الائتمانية عندما يحاولون سرقة أموالك وهويتك للتأكد من أن البطاقة في الخدمة ومعرفة ما إذا كنت ستلاحظ المدفوعات الصادرة.

ستكون هذه الرسوم بزيادات صغيرة، تتراوح بين 1 دولار و10 دولارات، ويتم تخصيصها لشيء عام مثل موقع التسوق عبر الإنترنت.

وقالت ليزا بلاجيميير، المديرة التنفيذية في التحالف الوطني للأمن السيبراني لصحيفة USA Today: "عندما ترى رسومًا لا تعرفها على بطاقتك الائتمانية، فمن المهم اتخاذ إجراء على الفور".

وأضافت: "ابدأ بمراجعة معاملاتك الأخيرة والتواصل مع التاجر لتوضيح سبب الرسوم".

إذا رأيت رسوم الاختبار هذه، فمن المهم تجميد حسابك على الفور قبل الاتصال بالبنك لإلغاء بطاقة الائتمان وإعادة إصدار بطاقة جديدة لك وفتح تحقيق في النشاط الاحتيالي.

4. تلقي بريد غريب غير مهم

قد يكون تلقي البريد غير الهام أو رسائل البريد الإلكتروني علامة على أن شخصًا ما ينفق الأموال باسمك مما يضعك عن غير قصد في قوائم بريدية لم تكن لتشترك فيها بطريقة أخرى.

تعد علامة أخرى هي إذا بدأت في تلقي بريد باسم شخص آخر وهو ما يُعرف باسم "سرقة الهوية الاصطناعية"، مما يعني أن شخصًا ما قام بدمج معلوماتك الشخصية مع بيانات ملفقة لإنشاء هوية جديدة.

إذا لاحظت حدوث ذلك، فتحقق من تقارير الائتمان الخاصة بك للتأكد من عدم تعرض أي من حساباتك أو معلوماتك الشخصية للخطر.

5. البيانات المصرفية وكشف بطاقة الائتمان المفقودة

إذا توقفت عن رؤية بيانات البنك وبطاقات الائتمان والفواتير التي يتم إرسالها إليك عبر البريد الإلكتروني، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصًا ما قد سرق هويتك، وفقًا للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.

سيغير المتسللون عنوان البريد الإلكتروني الخاص بحساباتك حتى لا تتمكن من رؤية المدفوعات أو الرسوم الصادرة.

إذا لاحظت ذلك، فقم بتسجيل الدخول إلى حسابك للتأكد من أنه لا يزال بإمكانك الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك وتغييرها وإضافة أي أمان إضافي مثل المصادقة الثنائية أو كلمة المرور الشفهية.

ابحث عن أي رسوم أو دفعات غير مصرح بها، وإذا تم نشرها على حسابك، فاتصل بقسم الاحتيال في الشركة.

تحقق أيضًا للتأكد من أن عنوان البريد الإلكتروني الموجود في حسابك لا يزال صحيح، إذا لم يكن الأمر كذلك، فافترض أن شخصًا ما قد سرق هويتك.