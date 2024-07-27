شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic Games تخطط لإحضار لعبة فورتنايت لمتاجر تطبيقات iOS التابعة لجهات خارجية والان مع تفاصيل الخبر

تخطط شركة Epic Games لجلب لعبة Fortnite إلى متجر تطبيقات iOS التابع لجهة خارجية AltStore PAL، والذي يتوفر فقط في الاتحاد الأوروبي، وأعلنت الشركة عن ذلك في منشور مدونة اليوم حول استراتيجيتها للمتاجر المحمولة، وتقول إنها تتوقع الإعلان عن دعم "متجرين آخرين تابعين لجهة خارجية على الأقل قريبًا".

في حين تقول Epic إنها تخطط "لإحضار ألعابنا المحمولة الخاصة بما في ذلك Fortnite إلى متاجر الأجهزة المحمولة الأخرى التي تقدم لجميع المطورين صفقة رائعة"، إلا أنها لم تقدم جدولًا زمنيًا محددًا ، بالإضافة إلى Fortnite ، تخطط Epic أيضًا لإحضار Rocket League Sideswipe إلى AltStore PAL، وفقًا لما قالته المتحدثة باسم الشركة ناتالي مونوز لموقع The Verge .

وعند التواصل معه للتعليق، أشار رايلي تيستوت من AltStore إلى منشور Epic وقال "نحن متحمسون للغاية لجلب Fortnite والمزيد إلى AltStore PAL".

وتعمل الشركة أيضًا على جلب Fortnite إلى نظام iOS في الاتحاد الأوروبي ، والذي تقول إنه سيحدث "قريبًا"، وإطلاق متجر التطبيقات الخاص بها على أنظمة iOS وAndroid .

كما أعلنت شركة Epic أيضًا أنها "ستنهي شراكات التوزيع مع متاجر الأجهزة المحمولة التي تعمل كمحصلي إيجارات دون منافسة قوية وخدمة جميع المطورين بشكل عادل، حتى لو عرضت علينا هذه المتاجر صفقة خاصة لألعابنا الخاصة"، ومن المفترض أن تتحدث Epic هنا عن أبل وجوجل، نظرًا للنزاعات بين الشركة والشركتين بشأن ممارسات متجر التطبيقات.



