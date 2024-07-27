شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تحذر من خدعة الشحن بالمناشف المبللة.. تعرف عليها ومدى خطورتها والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير انجادجيت، أن ثقافة سيارة تسلا مليئة بالاختراقات والاختصارات، بعضها أكثر فعالية من غيرها وإحداها المعروفة باسم خدعة "المنشفة المبللة"، وطلبت تسلا من قسم الشحن لديها أو ما تبقى منه أن يطلب من العملاء علنًا إيقافه.

وتتضمن خدعة "المنشفة المبللة" لف قطعة قماش مبللة وباردة حول مقبض كابل Supercharger كوسيلة لتسريع وقت الشحن، يحتوي الشاحن الفائق على أجهزة مراقبة لدرجة الحرارة تمنعه ​​من السخونة الزائدة أثناء شحن سيارات تسلا، ويعتقد بعض مالكي سيارات تسلا أن تبريد مقبض الشحن سيخدع جهاز مراقبة درجة الحرارة لشحن سياراتهم بشكل أسرع .

وهنا تكمن المشكلة، على الأقل في قول تسلا: إذا اعتقد المستشعر الموجود في مقبض الشحن أن درجة الحرارة أقل مما هي عليه بالفعل أثناء الشحن، فإن الشاحن المغطى بالمنشفة يمكن أن يخلق "خطر ارتفاع درجة الحرارة أو التلف" وفقًا للشركة. .

وقد يبدو هذا أكبر تصريح في تاريخ أخبار التكنولوجيا، لكن الأمر استغرق أكثر من شهرين حتى تحذر شركة Tesla عملائها من القيام بخدعة "المنشفة المبللة" على سياراتهم، حتى بعد أن أصبحت "اختراقًا" معروفًا.

وعلى مواقع أخبار السيارات الأخرى ومنتديات Reddit نشر حساب Tesla Charging الرسمي على X تحذيرًا ردًا على مقال من موقع إنسايد دوت كوم يشرح خدعة شحن السيارة الخطيرة.

وهذا النوع من انهيار الاتصالات الملحمي هو ما يحدث عندما لا يكون لدى شركة تصنيع سيارات كبرى قسم للعلاقات العامة، وقامت شركة Tesla بحل فريق العلاقات العامة بالكامل في عام 2020، ورفض إيلون ماسك علنًا تعيين واحد على حساب X الخاص به في العام التالي قائلاً إنه لا يريد "إنفاق الأموال على الإعلان والتلاعب بالرأي العام"، وفقًا لما ذكره Electrek.