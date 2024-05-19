تكنولوجيا: تسريب خلفيات سلسلة Google Pixel 9 بتصميم ثلاثي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل إطلاقها المتوقع في وقت لاحق من هذا العام، تسربت خلفيات سلسلة Google Pixel 9 بأكملها مع سمة “Swirling Petals” الجديدة، وتلميحًا إلى إصدارات الألوان المتاحة.

في كل عام، تضيف سلسلة الهواتف الذكية الجديدة من جوجل سمة جديدة إلى سلسلة الخلفيات الخاصة بها.

في العام الماضي، كانت المعادن. هذه المرة، وفقًا لما أوردته Android Authority، ستجلب سلسلة Pixel 9 سمة Swirling Petals.

تتميز هذه السلسلة الجديدة من الخلفيات بمظهر ثلاثي شفاف يحتوي على نقاط ملونة على شكل بتلة حول الشاشة.

تتمتع الألوان بالكثير من التباين، ولكنها ليست نابضة بالحياة بشكل خاص (كما هو الحال غالبًا مع الخلفيات الافتراضية). وكالعادة، هناك إصدارات فاتحة وأخرى داكنة لكل خلفية.

تعد السلسلة الرئيسية المكونة من أربعة أجهزة بمثابة نهج جديد لشركة جوجل، وستمثل أكبر عدد من الأجهزة التي يتم إطلاقها في وقت واحد.

كان من المتوقع في الأصل إطلاق خليفة Pixel Fold من جوجل في وقت سابق من هذا العام، حيث ظهر الإصدار الأصلي لأول مرة في يونيو، ولكن مع وجود Tensor G4 تحت الغطاء، يبدو بشكل متزايد أننا سنرى هذا الجهاز لأول مرة في وقت لاحق من العام.

تشير الخلفيات المسربة أيضًا إلى أربعة أنواع مختلفة من الألوان لهاتفي Pixel 9 و Pixel 9 Pro، مع خيارين فقط لـ Pixel 9 Pro Fold.

ستتوافق هذه مع سلسلة Pixel 8 من جوجل، على الرغم من أن خيار اللون الرابع، “Mint”، لم يظهر لأول مرة إلا في وقت لاحق.

يمكنك رؤية المجموعة الكاملة من الخلفيات أدناه:

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