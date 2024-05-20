شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة تتيح لـ CHATGPT تحليل ملفات أكسل واستيراد الملفات من GOOGLE DRIVE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت OpenAI قدرات تحليل البيانات في ChatGPT إلى مستوى جديد تمامًا، ما يجعل استكشاف البيانات ومعالجتها أمرًا سهلاً، يعمل هذا التحديث على تبسيط سير العمل وفتح رؤى البيانات في الوقت الحقيقي.

يقدم ChatGPT طرق عرض تفاعلية للجدول والمخطط

التغيير الأكبر هو التكامل مع خدمات التخزين السحابية، حيث ولت أيام تنزيل الملفات وتحميلها، حيث يتيح "شات جي بي تي" الوصول مباشرة إلى بياناتك من Google Drive وMicrosoft OneDrive، ويؤدي هذا إلى التخلص من الخطوات غير الضرورية ويتيح لك العمل بسلاسة مع مستنداتك المخزنة على السحابة.

يحصل تصور البيانات على ترقية كبيرة أيضًا، يوفر ChatGPT طرق عرض تفاعلية للجدول والمخطط، مما يسمح لك بالتعمق في بياناتك في الوقت الفعلي، حيث يمكنك التفاعل مع المرئيات للحصول على فهم أكثر سهولة لما تخبرك به بياناتك.

كذلك يتيح ChatGPT تخصيص الرسوم البيانية لتناسب احتياجاتك الخاصة، حيث يمكن للمستخدم تخصيص الشكل والمظهر ليتناسب مع العرض التقديمي أو التقرير، ثم تنزيلهما لتضمينهما بسهولة في العمل.

كما تم تحسين معالجة البيانات بشكل كبير، سواء كان المستخدم يعمل مع مجموعات بيانات ضخمة، أو تنظف البيانات الفوضوية، أو تنشئ مخططات مفيدة، يمكن لـ ChatGPT التعامل معها بسهولة، حيث تأتي هذه القوة من نموذج أساسي جديد يمكّن ChatGPT من معالجة حتى مهام البيانات الأكثر تعقيدًا.

ومن المثير للاهتمام أن المناقشات عبر الإنترنت حول نموذج جديد يسمى ADA V2 (يشاع أنه GPT-4) ظهرت جنبًا إلى جنب مع تحديث ChatGPT، حيث أعجب المستخدمون الذين شاركوا في اختبار التدرج الرمادي لهذا النموذج بقدراته القوية على الترميز.

وتأتي وتيرة الابتكار التي لا هوادة فيها في OpenAI واضحة، بعد ثلاثة أيام فقط من الكشف عن GPT-4o، حققوا خطوات كبيرة مع كل من ChatGPT وADA V2، حيث تعمل هذه التطورات على تغيير مشهد تحليل البيانات بسرعة، ومن المؤكد أن إمكانية وجود "GPT-5" أكثر قوة في الأفق أمر مثير للغاية.