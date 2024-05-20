شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية تحويل صورة حية إلى Boomerang والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معظم مستخدمي iPhone على دراية بميزة Live Photos من أبل، والتي تلتقط 1.5 ثانية من الفيديو قبل وبعد التقاط الصورة، بهدف إضافة القليل من الحياة والحركة إلى الصور الثابتة، ما قد لا يعرفه بعض المستخدمين هو أنه يمكنك أيضًا جعل Live Photo إلى بوميرانج.

إذا كنت معتادًا على انستجرام، فمن المحتمل أنك تعرف ما هو البوميرانج، منذ تقديم Live Photos في عام 2015، أضافت أبل بعض التأثيرات إلى تطبيق الصور الخاص بها والتي تتيح لك تحويلها إلى مقاطع رسوم متحركة ممتعة، وتأثير الارتداد هو في الأساس نفس الشيء مثل البوميرانج، إنه يعيد الحركة إلى الخلف وإلى الأمام، إليك كيفية إنشاء واحدة خاصة بك على iPhone.

1- افتح تطبيق Photos وحدد Live Photo، (إذا نظرت ضمن "أنواع الوسائط" في قسم الألبومات، فستجد جميع "صورك المباشرة" مجمعة في مجلد يحمل نفس الاسم.)

2- أثناء فتح Live Photo، اضغط على أيقونة LIVE في الزاوية العلوية اليسرى من الواجهة.

3- من القائمة المنسدلة التي تظهر، اختر "ارتداد".

سيتم تطبيق التأثير الذي تختاره على الفور، وسيكون جاهزًا لمشاركته باستخدام أيقونة المشاركة الموجودة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة، لاحظ أن هناك تأثيرين آخرين يمكنك تجربتهما في ‌الصور‌: يكرر التكرار الإجراء في مقطع فيديو مستمر، ويحاكي التعريض الطويل تأثير التعريض الطويل المشابه لكاميرات DSLR عن طريق طمس الحركة.

إذا حصلت على صورة Live Photo ضبابية، فيمكنك فتحها ومعرفة ما إذا كانت الإطارات الأخرى التي التقطتها أكثر وضوحًا، ثم تحديد "صورة رئيسية" بديلة لها.