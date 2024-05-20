شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone 17 Slim سيكون أعلى نسخة من هواتف أبل على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق شركة آبل هاتف iPhone 17 Slim في العام المقبل، مما يضيف أو يحل محل أحد طرازات الهواتف الذكية في تشكيلة الشركة، وفقًا لتقرير، على مدار العامين الماضيين، أطلقت شركة أبل 4 طرازات كجزء من تشكيلتها – أحدث الهواتف تشمل iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max ومع ذلك، يقال إن الشركة تخطط لتقديم طراز "Slim" جديد قد يكلف أكثر من أغلى هاتف رائد لها، وفقاً لموقع gadgets360.

تفيد التقارير (عبر GSMArena) أن شركة أبل تخطط لتقديم طراز iPhone 17 Slim الجديد كجزء من تشكيلة الهواتف الذكية لعام 2025، ولم تعلن الشركة بعد عن سلسلة iPhone 16 لهذا العام، والتي من المتوقع أن تصل في النصف الثاني من عام 2024، ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كان iPhone المزعوم سيحل محل طراز "Plus"، والذي قد ينتهي به الأمر إلى السير في طريق iPhone 13 Mini، أصغر هاتف من شركة أبل سيتم إطلاقه في عام 2021.

نقلاً عن مصادر لم تسمها، يذكر المنشور أن iPhone 17 Slim سيكون أغلى طراز في تشكيلة الشركة لعام 2025 – مما يشير إلى أن سعره سيكون أعلى من iPhone 17 Pro Max، الذي كان يُعتقد سابقًا أنه الأفضل، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت شركة أبل جهاز iPad Pro (2024) الذي وصل بجسم أنحف بكثير من سابقه.

ومن المتوقع أيضًا أن يصل هاتف iPhone 17 Slim المشاع بتصميم محدث، ويقال إن شركة أبل تفكر في وحدة الكاميرا الخلفية المحاذية للوسط وهيكل من الألومنيوم للهاتف، احتفظت طرازات iPhone الحديثة من أبل بتصميم مماثل منذ iPhone X الذي تم الكشف عنه في عام 2017.

وفقاً لتقرير حديث، تعمل شركة آبل على تقليل حجم جزيرة Dynamic Island في سلسلة iPhone 17 ويقال إن وضع iPhone 17 Slim مزود بشاشة مقاس 6.6 بوصة – أكبر من iPhone 17 (6.1 بوصة) وiPhone 17 Pro (6.3 بوصة)، ولكنه أصغر من iPhone 17 Pro Max (6.9 بوصة.

ومع ذلك، فإن الأمر يستحق التعامل مع هذه الادعاءات بحذر، حيث أنه قبل أكثر من عام من المرجح أن تعلن شركة أبل عن سلسلة iPhone 17 كخلفاء لمجموعة iPhone 16، والتي من المتوقع أن تظهر لأول مرة في حدث الإطلاق في الثاني من الشهر، نصف عام 2024.