تكنولوجيا: مايكروسوفت تدعم تطبيق Paint بتقنية الذكاء الإصطناعي لإنشاء الصور #Build 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت مايكروسوفت عن التحديث الجديد لتطبيق Paint المدعوم بتقنية الذكاء الإصطناعي، والذي يدعم إنشاء الصور عبر الطلب النصي، مع إبتكار الشعارات.

ينطلق التحديث الجديد لتطبيق Paint بآداة “Cocreator” الجديدة التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تجلب للمستخدمين إمكانيات جديدة لإنشاء الصور في التطبيق بدعم من خوارزمية تتيح الطلب النصي لإنشاء الصور، كما يقدم التطبيق رسوم الشعارات المبتكرة.

ولقد إختبرت مايكروسوفت آداة إنشاء الصور في تطبيق Paint منذ فترة، كما أتاحت للمطوريين وWindows Insiders تجربة آداة “Cocreator”، واليوم أصبحت الميزة الجديدة متاحة بشكل رسمي للجيل الجديد من أجهزة الحاسب المميزة بعلامة “CoPilot+ PCs” التجارية.

يذكر أن مايكروسوفت قدمت عرض حي للميزة في الحدث خلال الإعلان عن أجهزة Surface الجديدة، حيث إستعرضت آداء Cocreator في إنشاء الصور بالطلب النصي.

كما إستعرضت أيضاً ميزة “creativity slider” التي تتيح للمستخدم تحديد المستوى المطلوب من إبتكارات الذكاء الإصطناعي في التصميم الأصلي الخاص بالمستخدم.

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