تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق Surface Pro Copilot Plus بشاشة OLED وتصميم جديد للوحة المفاتيح #Build 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت عن إصدارها الجديد من أجهزة Surface خلال مؤتمرها الرسمي، ولقد قدمت Surface Pro Copilot Plus بشاشة OLED وتصميم جديد للوحة المفاتيح.

إنتقلت مايكروسوفت في الإصدارات السابقة من أجهزة Surface Pro بين معالجات إنتل وأيضاً معالجات Arm، إلا أن الأخيرة تميزت بآداء بطيء ومستوى تسعير أعلى غالباً.

ولقد قدمت عملاق البرمجيات هذا العام جهاز Surface Pro 10 بمعالج إنتل بتصميم يستهدف التركيز على مهام IT بشكل رئيسي.

كما أطلقت مايكروسوفت جهاز Surface Pro Copilot Plus هذا العام دون أن يتضمن رقم للإصدار، أيضاً يرتكز الجهاز على معالجات Arm إلا أن مايكروسوفت تؤكد على أن هذا الجيل يأتي بآداء أعلى على عكس إصدارات Arm السابقة.

ويعزز الإصدار الجديد من نظام تشغيل Windows 11 الآداء في جهاز Surface Pro Copilot Plus الجديد، حيث تؤكد عملاق البرمجيات على أن هذا الإصدار يأتي بآداء أفضل بنسبة 58% مقارنة بأسرع أجهزة MacBook Air المميزة بمعالجات M3.

وتدعم أجهزة الحاسب المميزة بعلامة “Copilot Plus” التجارية معالجة ما يصل إلى 40 تريليون عملية في الثانية مقارنة ب18 تريليون في أجهزة ابل المميزة بمعالج M3، كما يمكن لجهاز Surface Pro الجديد أن يدعم 45 TOPS.

وتؤكد مايكروسوفت على أن الجهاز يأتي بآداء أسرع بنسبة 23%، وفي الإستدامة يقدم الجهاز آداء أسرع بنسبة 58%، كما يأتي هذا الإصدار بآداء أسرع بنسبة 90% مقارنة بجهاز Surface Pro 9، كما يدعم Surface Pro Copilot Plus الإستمرار بعمر شحن يصل إلى 14 ساعة من تشغيل الفيديو.

ويأتي هذا الإصدار بتصميم جهاز لوحي مع مسند خلفي، ولوحة مفاتيح ملحقة، كما يظهر الجهاز بحواف نحيفة، ويضم شاشة OLED بحجم 13 إنش، كما يضم Surface Pro عدد 2 من منافذ USB-C فقط، وكاميرة أمامية بجودة “quad-HD”.

أيضاً تقدم مايكروسوفت لوحة المفاتيح الملحقة الجديدة بعنوان “Flex”، وتدعم اللوحة الإتصال أو الإنفصال بسلاسة عن جهاز Surface Pro Copilot Plus، وتتميز اللوحة بلوحة لمس أكبر بنسبة 14%، وتصل تكلفة لوحة المفاتيح بشكل منفصل إلى 350 دولار ومع قلم Surface ترتفع التكلفة إلى 450 دولار.

ويأتي هذا الإصدار بمجموعة من مميزات الذكاء الإصطناعي المدعومة بوحدة NPU المدمجة في الجهاز، لذا ستتم معالجة مهام الذكاء الإصطناعي داخل الأجهزة، حيث لن يحتاج المستخدم إلى دفع البيانات سحابياً في البداية أو دفع إشتراك مسبق.

وتتضمن مميزات الذكاء الإصطناعي المقدمة ميزة “Recall” التي تعمل على سحب بيانات نشاط المستخدم وإعادتها إلى سطح المكتب من جديد.

كما تشمل المميزات الجديدة ميزة الترجمة الحية المباشرة في محادثات الفيديو، والتي تدعم 40 لغة، وفي Windows Photos تقدم مايكروسوفت آداة “Super Resolution” الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة العرض في الصور القديمة.

ويتوفر جهاز Surface Pro Copilot Plus للحجز المسبق اليوم على أن تبدأ الشحن في 18 من يونيو ويتوفر الجهاز بسعر يبدأ من 1000 دولار، على أن يتوفر الجهاز بعدد 4 من الإختيارات في الألوان، ويأتي هذا الإصدار بشريحة Snapdragon X Plus، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت كما يضم شاشة LCD.

بينما تقدم مايكروسوفت النموذج المميز بشاشة OLED بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1500 دولار.

المصدر