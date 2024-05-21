تكنولوجيا: تسريب سعر هاتف Motorola Razr 50

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل موتورولا على الهاتف القابل للطي Razr 50، والذي سيتم بيعه أيضًا في الولايات المتحدة وكندا تحت اسم Razr (2024) و Razr+ (2024).

وقد ظهر بالفعل سعر الطراز الأكثر تميزًا عبر الإنترنت، وسمعنا الآن كم قد تكلف النسخة متوسطة المدى.

وفقًا لـ Arsene Lupin، أحد المسربين الذي عادةً ما يكون على دراية بمثل هذه المعلومات الداخلية، سيتم بيع Razr 50 بسعر 699 دولارًا. وهذا هو نفس سعر هاتف Motorola Razr (2023)، الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2023.

أشارت التقارير السابقة إلى أن الهاتف الذكي الجديد سيحتوي على شاشة خارجية أكبر مقاس 3.63 بوصة. وسيتم تشغيله بواسطة معالج Dimension 7300X ويمكن أن يحتوي على 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية + 256 جيجابايت للتخزين.

من الجيد أن نسمع هذا لأنه تم إطلاق Razr السابق بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت فقط، ومن الواضح أن موتورولا تعمل على تحسين القيمة للعملاء.

تتعاون موتورولا مع Pantone، لذلك نتوقع أن يأتي Razr 50 باللون Peach Fuzz (بالإضافة إلى ألوان أخرى)، وهو لون عام 2024.

على اي حال، من المفترض أن نعرف المزيد عند الإطلاق العالمي، والذي يقال إنه سيحدث في شهر يونيو.

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