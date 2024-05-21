تكنولوجيا: الإعلان عن هاتفي vivo Y200t و Y200 GT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تلقت سلسلة Y200 من Vivo أربعة إصدارات جديدة، واليوم سنلقي نظرة عن Y200t وY200 GT.

يعتبرا Y200t هاتف من الفئة المتوسطة يحتوي على شاشة LCD مقاس 6.72 بوصة (FHD+ 120 هرتز)، ومعالج Snapdragon 6 Gen 1، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 44 واط.

كما أنه يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من الخلف إلى جانب مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

اما عن Y200 GT، فهو نسخة معدلة من iQOO Z9 الصيني مع شاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة (FHD+ 144 هرتز) ومعالج Snapdragon 7 Gen 3 وبطارية 6000 مللي أمبير مع شحن 80 واط.

ويتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر LYT-600 ومثبت بصري OIS ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. هناك كاميرا أمامية مدمجة بدقة 16 ميجابكسل ومستشعر لبصمات الأصابع ضمن الشاشة أيضًا.

يعمل كلا جهازي Vivo الجديدين على تشغيل واجهة مستخدم OriginOS 4 استنادًا إلى نظام Android 14.

يبدأ سعر vivo Y200t من 1199 يوان صيني (165 دولارًا) لنسخة 8/128 جيجابايت ويصل إلى 1699 يوان صيني (235 دولارًا) لإصدار 12/512 جيجابايت.

في حين يأتي هاتف vivo Y200 GT باللونين الأسود والأزرق ويبدأ سعر إصدار 8/128 جيجابايت من 1499 يوان صيني (207 دولارًا أمريكيًا) ويصل إلى 2099 يوان صيني (290 دولارًا أمريكيًا) للإصدار 12/512 جيجابايت.

سيتم طرح كلا الهاتفين للبيع المفتوح في 24 مايو في الصين.

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