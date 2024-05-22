شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: جهاز Surface Pro الجديد أسرع من جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة M3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم اليوم سلسلة من أجهزة الكمبيوتر Copilot+ التي تحتوي على أجهزة تركز على الذكاء الاصطناعى، ويعد Surface Pro الجديد واحدًا من أوائل أجهزة الكمبيوتر الشخصية Copilot+، المجهزة بمعالجSnapdragon X Elite ، وفقاً لموقع macrumors.

تقوم مايكروسوفت بالفعل بوضع Surface Pro في مواجهة M3 MacBook Air من أبل، وفي المواد التسويقية، تدعى أن Surface Pro يتمتع بقوة معالجة فائقة وعمر بطارية متفوق، بالمقارنة مع جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة المزود بوحدة معالجة مركزية ذات 8 نواة ووحدة معالجة رسومات ذات 10 نواة، فإن Surface Pro وأجهزة كمبيوتر Copilot+ الأخرى المزودة بمعالجات ذات 12 نواة و10 نواة توفر أداءً مستدامًا متعدد الخيوط أفضل بنسبة 58 % استنادًا إلى معايير Cinebench .

أما بالنسبة لعمر البطارية، تدعم أجهزة الكمبيوتر Copilot+ ما يصل إلى 15 ساعة من تصفح الويب أو 22 ساعة من تشغيل الفيديو المحلى، وتوفر طرازات MacBook Air نفس 15 ساعة من تصفح الويب اللاسلكى، ولكن 18 ساعة فقط من تشغيل الفيديو المحلى.

وفقًا لـ The Verge، تضمنت العروض التوضيحية التي قدمتها مايكروسوفت للوسائط عدة مقارنات بين Surface Pro وMacBook Air، وجاء Surface Pro في المقدمة في العديد منها، لقد كافحت أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows لمواكبة شريحة أبل فى السنوات الأخيرة.

Surface Pro هو جهاز كمبيوتر محمول 2 في 1 يعمل بنظام Windows، ويحتوي على شاشة OLED، تشبه إلى حد كبير طرازات iPad Pro التي أطلقتها أبل حديثًا، ويدعم Wi-Fi ، ويتمتع بقدرات الذكاء الاصطناعى المتقدمة التي تتيحها وحدة المعالجة العصبية.

يبدأ سعر Surface Pro من 1000 دولار، ولكن الإصدار المزود بشاشة OLED وشريحة Snapdragon X Elite وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت ومحرك أقراص SSD بسعة 512 جيجابايت يبدأ سعره من 1500 دولار، وقدمت مايكروسوفت اليوم أيضًا جهاز Surface Laptop بنفس شريحة Snapdragon X Elite، بسعر يبدأ من 1299 دولارًا.

من المفترض أن ستصل أجهزة Surface إلى العملاء بدءًا من 18 يونيو.