الامارات | نجم بلجيكا: لا أتمنى أن أكون مبابي ولو يوماً واحداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب منتخب بلجيكا، يوهان باكايوكو، أنه لا يود أن يكون كيليان مبابي ولو ليوم واحد، وأنه يفضل أن يكون نفسه، معترفاً بأن أحد منافسيه في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا هو مهاجم متكامل بشكل لا يصدق.

أظهر لاعب إيندهوفن الهولندي شخصية وثقة بالنفس عند سؤاله عما إذا كان يريد أن يكون مثل النجم الفرنسي الذي سيواجهه خلال يومين في مواجهة حاسمة من أجل بطاقة التأهل لربع نهائي اليورو، وقال: "أن أكون كيليان مبابي ليوم واحد؟ قطعاً لا، ربما أتمنى أن أحظى بمسيرته، لكنني يوهان باكايوكو وهذا يكفي، مبابي بالطبع مهاجم متكامل بشكل خرافي، يؤدي جيداً في كل أرجاء الملعب".

وأكد بوكايوكو أنه إذا نفذ وزملاءه ما يطلبه منهم مدربهم دومينيكو تيديسكو فسيتمكنون من التغلب على فرنسا، مشيراً إلى أن الأجواء داخل الفريق جيدة، لأن الجميع سعداء.

وأضاف: "وصل الكثير من اللاعبين الجدد، ننظر إلى كرة القدم بشكل مختلف، مواجهة فرنسا ستختلف عن سابقتها، لديهم بالتأكيد الجودة في كل مركز".

وأبرز اللاعب أنه لا يعرف شيئاً عن الشائعات التي تفيد برحيله عن فريقه الهولندي، مضيفاً أنه لم يقل أبداً أنه سيغادر.