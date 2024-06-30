الامارات | حارس جورجيا يرى كفاراتسخيليا أفضل من جميع لاعبي إسبانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد حارس المنتخب الجورجي مامارداشفيلي، أنه يثق في أن فريقه سيصنع الخطورة أمام إسبانيا في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، حين يلتقي الفريقين الأحد.

كان الحارس الذي يلعب في فالنسيا قال للصحافيين الإسبان أن مواطنه كفيتشا كفاراتسخيليا أفضل من إسبانيا كلها، لكن تصريحه جاء بطريقة هادئة ومتزنة.

وقال مامارداشفيلي: "بصفتي من جورجيا، فأنا من معجبيه وهو من أفضل لاعبي العالم. يمكنه الفوز بالكرة الذهبية، أحترم الإسبان، قلت ما قلته حبي في بلدي، ولأنني أعده من أفضل لاعبي العالم".

وأضاف الحارس الذي يقدم أداءً مميزاً منذ بداية البطولة: "ستلعب إسبانيا مباراة مفتوحة وهجومية، علينا التحلي بالصلابة الدفاعية، وأن نركز بعدئذٍ في الهجوم".

وأكمل: "نمتلك لاعبين قادرين على إلحاق الضرر هجومياً بإسبانيا، أنا مقتنع بأننا سنصنع الخطورة أمامهم".

وبخصوص ما إذا كان مستعدة للعب ركلات ترجيح حال انتهاء اللقاء بالتعادل قال: "أجل قبل كل مباراة ندرس مسددي الركلات المحتملين، ونستعد لأي سيناريو".