شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع Space: عينة صخور المريخ تحتوى على دليل قوى على إمكانية وجود حياة قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر العلماء عينات مركبة المثابرة Perseverance Mars التابعة لناسا، التي تم تخزينها في أنابيب خاصة بالمركبة على سطح المريخ، وذلك أثناء تحركها داخل فوهة Jezero Crater، حيث تحمل هذه العينات دليل قوى على وجود حياة ميكروبية سابقة على الكوكب الأحمر.

وفقا لما ذكره موقع Space، تزيد النتائج الأولية من الحاجة إلى إعادة عينات المريخ هذه إلى الأرض، بحيث يمكن إرسال هذه المقتنيات الثمينة من الكوكب الأحمر إلى المختبرات لإجراء تحليل أكثر صرامة.

قدم كينيث فارلي، من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وعالم مشروع برنامج المركبة الجوالة Perseverance Mars التابع لناسا، إحاطة لمجموعة تحليل المواد خارج الأرض (ExMAG)، يجب الانتباه إلى هذه العينة التي جمعتها المركبة الجوالة Perseverance، والتي وجد أنها تحتوي على السيليكا المائية، حيث إنه هنا على الأرض، يتمتع هذا المعدن بأعلى قدرة على الحفاظ على علامات الحياة القديمة.

وأضاف فارلي أن ما إذا كانت تلك المياه مياهًا سطحية في بحيرة أو نهر، أو مياه جوفية، لا تزال غير مؤكدة، لكن أيًا منهما يمكن أن يشكل بيئة مريخية قديمة (يزيد عمرها عن 3.4 مليار سنة) وصالحة للسكن.

وأشار فارلي إلى أن هذه العينات تحتوي على مراحل مفيدة جدًا على الأرض في إنشاء ظروف "البيئية القديمة"، ويمكنها أيضًا الحفاظ على البصمات الحيوية.