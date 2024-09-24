شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم تتواصل مع شركة إنتل بخصوص عملية الاستحواذ.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

تواصلت شركة كوالكوم في الأيام الأخيرة مع شركة إنتل لاستكشاف عملية استحواذ محتملة على شركة صناعة الرقائق المتعثرة، ويمكن أن يكون صفقة تحويلية في القطاع ولكنها تواجه العديد من العقبات.

يشارك الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، كريستيانو آمون، شخصيًا في المفاوضات للاستحواذ على شركة إنتل التي يبلغ عمرها خمسة عقود، وفقًا للمصدر الذي تم إطلاعه على الأمر، وقال شخص آخر مطلع على الوضع إن آمون كان يدرس بنشاط الخيارات المختلفة لصفقة للشركة.

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت رويترز أن شركة كوالكوم استكشفت إمكانية الاستحواذ على أجزاء من أعمال التصميم في إنتل وأن وحدة تصميم أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها كانت ذات أهمية خاصة، حيث كان المسؤولون التنفيذيون في شركة كوالكوم يفحصون مجموعة أعمال إنتل بأكملها.

المحادثات مع إنتل لا تزال في مرحلة مبكرة، ولم تقدم الشركة التي يقع مقرها في سان دييغو عرضًا رسميًا لشركة إنتل، وفقًا لشخص ثالث مطلع على الأمر.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات سرية، وأغلقت أسهم إنتل مرتفعة بنسبة 3.3%، بينما تراجعت أسهم كوالكوم بنسبة 2.9%.

ويأتي هذا النهج الذي اتبعته شركة كوالكوم في لحظة ضعف لشركة إنتل، التي كانت ذات يوم شركة تصنيع الرقائق الأكثر قيمة في العالم، ولكن أسهمها فقدت ما يقرب من 60% من قيمتها منذ بداية العام.

ومن المرجح أن تؤدي الصفقة، في حالة المضي قدمًا، إلى التدقيق من جانب الهيئات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وقد يُطلب من شركة كوالكوم تصفية أجزاء من شركة إنتل من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية.

وسيمثل العرض أكبر محاولة استحواذ في صناعة التكنولوجيا منذ أن سعت Broadcom لشراء شركة كوالكوم مقابل 142 مليار دولار في عام 2018، قبل أن يلغى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الشراكة، مشيرًا إلى مخاطر الأمن القومي.

ولم تتمكن رويترز من تحديد كيف ستمول شركة كوالكوم، التي تبلغ قيمتها السوقية 188 مليار دولار، عرضا لشراء إنتل التي تبلغ قيمتها 122 مليار دولار، بما في ذلك ديونها.

تمتلك شركة كوالكوم ما يقرب من 13 مليار دولار نقدًا، وفقًا لإيداعات الشركة الأخيرة، ومن غير الواضح أيضًا كيف ستتعامل شركة كوالكوم مع عملية الاستحواذ على أعمال التصنيع التعاقدية لشركة إنتل.

من أجل بناء شرائح بمستوى ذري من الدقة، استثمرت شركة إنتل مئات المليارات من الدولارات على مدى عقود في عملية التصنيع وجمعت عشرات الآلاف من المهندسين للقيام بذلك.

لم تقم شركة كوالكوم مطلقًا بتشغيل مصنع للرقائق، أو مصنع للرقائق، وتتعاقد حاليًا مع شركات مثل شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات وتستخدم التصميمات والتقنيات الأخرى التي توفرها شركة Arm Holdings.

مشاكل إنتل

بعد أن كانت القوة المهيمنة في صناعة الرقائق، تخلت إنتل عن تفوقها التصنيعي لمنافستها التايوانية TSMC وفشلت في إنتاج شريحة مرغوبة على نطاق واسع لطفرة الذكاء الاصطناعي التوليدية التي استفادت من شركتي Nvidia وAMD.

تحاول شركة إنتل تحويل أعمالها من خلال التركيز على معالجات الذكاء الاصطناعي وإنشاء شركة تصنيع عقود الرقائق، المعروفة باسم المسبك.

كجزء من مذكرة من الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر، أصدرت إنتل سلسلة من الإعلانات التي نتجت عن اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع الماضي.

ذكرت رويترز سابقًا أن جيلسنجر ومسؤولين تنفيذيين آخرين قدموا خطة لتقليص الشركات وإعادة هيكلة الشركة، وتخطط الشركة لإيقاف أعمال البناء مؤقتًا في مصانع في بولندا وألمانيا، وتقليص ممتلكاتها العقارية.

وقالت إنتل أيضًا إنها توصلت إلى اتفاق لتصنيع شريحة شبكات مخصصة لخدمة AWS التابعة لشركة أمازون، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال عن محادثات كوالكوم مع إنتل في وقت سابق من يوم الجمعة.