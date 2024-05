شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات في منتجات جوجل والان نبدء بالتفاصيل

تحديثات جوجل في الذكاء الاصطناعي

الدمام - شريف احمد - وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذير أمني، حيث أصدرت شركة Google، تنبيه أمني للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.وأوصى المركز عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google. بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT)من التحديثات التي كشفت جوجل النقاب عنها "فلاش"، أحدث نسخة من عائلة (جيميناي 1.5) لنماذج الذكاء الاصطناعي، وهو أسرع وأرخص في التشغيل، ونموذج أولي يسمى "بروجيكت أسترا" يمكنه التحدث مع المستخدمين عن أي شيء تلتقطه كاميرا هواتفهم الذكية في الوقت الفعلي، وكذلك نتائج بحث مصنفة تحت عناوين رئيسية مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.