شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تيك توك تخطط لتسريح عدد كبير من الأشخاص بأقسام العمليات والمحتوى والتسويق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت تيك توك الموظفين هذا الأسبوع أنها تخطط لتسريح عدد كبير من الأشخاص من أقسام العمليات والمحتوى والتسويق، حسبما قال موظفون لم يتم ذكر أسمائهم لصحيفة The Information، التي كانت أول من أبلغ عن الأخبار، وسيتم إخطار الموظفين المتأثرين، وفقًا لتقرير Information.

ترسل شركة تسلا إشعارات بالتسريح للأسبوع الرابع على التوالي، ويمكن أن تؤدي التخفيضات المستمرة في الوظائف في شركات تسلا وجوجل ومايكروسوفت إلى نتائج عكسية بالنسبة لهم.

من غير الواضح عدد الأشخاص الذين سيتم تسريحهم، ولكن الموظفين الذين لم يتم ذكر أسمائهم أخبروا أن تيك توك سيقوم بإلغاء فريق عمليات المستخدم العالمي الخاص به وأن أعضاء الفريق الذين لم يتم تسريحهم سينضمون إلى أقسام أخرى.

لقد قام تطبيق مشاركة الفيديو بالفعل بتسريح العشرات من الموظفين في نهاية العام، لكن The Information أشارت إلى أن تيك توك نادراً ما يقوم بعمليات تسريح واسعة النطاق للعمال مثل تلك التي كانت أكثر شيوعًا في شركات التكنولوجيا الأخرى.