شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن Team Copilot.. يمكنه مساعدة مجموعات من المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حدث Build لهذا العام، أعلنت Microsoft عن Team Copilot، وكما يمكنك أن تخمن من اسمه، فهو نسخة مختلفة من أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة والتي يمكنها تلبية احتياجات مجموعة من المستخدمين.

وقالت الشركة، إنها توسع قدرات مساعد الطيار إلى ما هو أبعد من مجرد المساعد الشخصي، بحيث يمكنه خدمة فريق كامل أو قسم أو حتى مؤسسة بأكملها،و تم تصميم الأداة الجديدة لتولي المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً لتحرير الموظفين، مثل إدارة جدول أعمال الاجتماع وتدوين الدقائق التي يمكن لأعضاء المجموعة تعديلها حسب الحاجة.

ويمكن أن يعمل Team Copilot أيضًا كمنسق للاجتماع من خلال تلخيص المعلومات المهمة للمتأخرين (أو للرجوع إليها بعد وقوع الحدث) والإجابة على الأسئلة.

وأخيرًا، يمكنه إنشاء المهام وتعيينها في Planner، وتتبع المواعيد النهائية لها، وإخطار أعضاء الفريق إذا كانوا بحاجة إلى المساهمة في مهمة معينة أو مراجعتها، و ستكون هذه الميزات متاحة للمعاينة عبر Copilot لـ Microsoft 365 وسيتمكن أولئك الذين يدفعون مقابل ترخيصها من الوصول إليها بدءًا من وقت لاحق من هذا العام.

بالإضافة إلى Team Copilot، أعلنت Microsoft أيضًا عن طرق جديدة يمكن للعملاء من خلالها تخصيص مساعد الذكاء الاصطناعي. في Copilot Studio، سيتمكن المستخدمون من إنشاء مساعدين مخصصين في SharePoint حتى يتمكن المستخدمون من الوصول بسرعة أكبر إلى المعلومات التي يحتاجون إليها، بالإضافة إلى إنشاء مساعدين مخصصين يعملون كوكلاء.

وهذا الآخير سيسمح للشركات وأصحاب الأعمال بأتمتة العمليات التجارية، مثل تلبية الطلبات الشاملة وأخيرًا، فإن الظهور الأول لموصلات Copilot في Studio سيسهل على المطورين إنشاء ملحقات Copilot التي يمكنها تخصيص إجراءات أدوات الذكاء الاصطناعي.