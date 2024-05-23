شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 23 قمرًا صناعيًا للانترنت من نوع Starlink والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX دفعة أخرى من أقمارها الصناعية للإنترنت Starlink من فلوريدا، وهي المهمة الثانية للشركة في أقل من 24 ساعة، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 وعلى متنه 23 مركبة فضائية من طراز ستارلينك من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، عادت المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض بعد حوالي 8 دقائق من إطلاقه، وهبطت على متن سفينة A Shortfall of Gravitas، التي كانت تتمركز في المحيط الأطلسي.

كان هذا هو الإطلاق والهبوط الثامن لهذه المرحلة الأولى تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، ومن بين عمليات الإطلاق السبع السابقة كانت ثلاث بعثات ستارلينك وبعثات رواد الفضاء الخاصة Ax-2 وAx-3 إلى محطة الفضاء الدولية.

وفي الوقت نفسه، حملت المرحلة العليا من صاروخ Falcon 9 أقمار Starlink الـ 23 إلى مدار أرضي منخفض (LEO)، حيث كان من المقرر نشرها بعد حوالي 65 دقيقة من الإقلاع.

جدير بالذكر أن الشركة كانت قد أطلقت قبل هذه المهمة بساعات رحلة NROL-146 من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا، حيث أرسلت مجموعة من الأقمار الصناعية عالياً لمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي.