شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تدفع 250 مليون دولار مقابل استخدام صحافة News Corp فىChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة OpenAI وNews Corp، المالكة لصحيفة وول ستريت جورنال، وMarketWatch، وThe Sun، وأكثر من اثنتى عشرة علامة تجارية أخرى للنشر، عن اتفاق متعدد السنوات لعرض الأخبار من هذه المنشورات فى ChatGPT.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، ستتمكن OpenAI من الوصول إلى المحتوى الحالي والمؤرشف من منشورات News Corp واستخدام البيانات لمواصلة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.



ولم تكشف أي من الشركتين عن شروط الصفقة، لكن تقريرًا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال قدر أن News Corp ستحصل على 250 مليون دولار على مدى خمس سنوات نقدًا وائتمانات.



قال روبرت طومسون، الرئيس التنفيذي لشركة News Corp، "إن الاتفاقية تعترف بوجود علاوة على الصحافة المتميزة"، مضيفا "لقد اتسم العصر الرقمي بهيمنة الموزعين، على حساب المبدعين في كثير من الأحيان، وقد اجتاح المد التكنولوجي الذي لا يرحم العديد من شركات الإعلام، وتقع على عاتقنا الآن مسؤولية الاستفادة القصوى من هذه الفرصة".



لقد ازدهرت شعبية الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ أن أصدرت OpenAI تطبيق ChatGPT في نهاية عام 2022، لكن جودة الاستجابات التي تقدمها روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تعتمد على جودة البيانات المستخدمة لتدريب النماذج التي تشغلها.



دربت شركات الذكاء الاصطناعي نماذجها عن طريق استخراج البيانات المتاحة للجمهور من الإنترنت في كثير من الأحيان دون موافقة المبدعين، ولكن في الآونة الأخيرة، أبرموا صفقات مالية مع صناعة الأخبار للتأكد من إمكانية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على المعلومات الحالية والموثوقة.



أعلنت OpenAI عن شراكات مع Reddit، وFinancial Times، وAssociated Press، والناشر الألماني Axel Springer، الذي يمتلك Politico وBusiness Insider في الولايات المتحدة وBild and Die Welt في ألمانيا، وPrisa الإسبانية، وذلك خلال الأشهر القليلة الماضية فقط.



كما أبرمت News Corp أيضًا صفقة تتراوح قيمتها بين 5 و6 ملايين دولار مع Google لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

