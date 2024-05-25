تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن تصميم ساعة Galaxy Watch7 Ultra الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد تصميم ساعة Galaxy Watch7 Ultra الذكية المرتقبة قبل الحدث المقرر عقده في شهر يوليو المقبل.

تعقد شركة سامسونج مؤتمر قريباً لإطلاق جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، مع سلسلة ساعات Galaxy Watch7 الذكية.

وقبل إنطلاق حدث “Unpacked” كشفت التسريبات عن صور ثلاثية الأبعاد لإصدار Ultra، حيث تظهر الساعة الذكية في الصور من جميع الجهات، وتوضح الصور المواصفات المتوقعة للساعة الذكية.

وتؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن ساعة Galaxy Watch7 Ultra تأتي بهيكل مربع وتصميم دائري لوجه الساعة الذكية، كما تضم إطار يدعم التدوير.

كما تكشف الصور ثلاثية الأبعاد عن زر ثالث بتصميم دائري إلى جانب زر التشغيل الرئيسي والأزرار الخلفية، إلا أن التسريبات لم توضح الغرض من الزر الثالث في هذا الإصدار.

أيضاً توضح الصور ثلاثية الأبعاد عن تصميم grille للمكبرات الصوتية الكبيرة، مع مستشعر بمحاذاة الجهة الخلفية بشكل كامل، كما تتكامل سوارة المعصم بشكل أفضل مع هيكل الساعة الذكية.

وتأتي ساعة Watch7 Ultra دون تغيير في حجم الشاشة 1.5 إنش، وحجم 47مم، ومن المتوقع أن تأتي الساعة الذكية بسعة أكبر للبطارية، ودعم قياس نسبة السكر في الدم.

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