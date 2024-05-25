تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف Xiaomi Redmi 13 4G بكاميرة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق هاتف Redmi 13 4G في الأسواق، ولقد رصد الهاتف في تسريبات كشفت عن تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

تؤكد الصور التي رصدت لهاتف Redmi 13 4G على الترقية المقدمة من شاومي في هذا الإصدار مقارنة بإصدار الشركة السابق Redmi 12 4G.

ولقد كشفت التسريبات عن أن Redmi 13 4G يأتي بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الكاميرة لن تدعم التثبيت البصري.

كما تشير التسريبات إلى أن كاميرة Redmi 13 4G المميزة بدقة 108 ميجا بيكسل ستأتي بجودة أعلى في التصوير مقارنة بكاميرة Redmi 12 4G المميزة بدقة 50 ميجا بيكسل.

من جانب أخر يدعم إصدار شاومي القادم معالج Helio G91 Ultra من MediaTek، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5040 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33 W.

أيضاً من المقرر أن يضم Redmi 13 4G شاشة بحجم 6.79 إنش بمعدل تحديث 90 Hz، وتشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بسعر يبدأ من 199 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

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