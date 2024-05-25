تكنولوجيا: وان بلس تخطط لكشف النقاب عن OnePlus Open 2 في الربع الأول من 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة وان بلس العمل على تطوير الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي OnePlus Open 2، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على أن العملاق الصيني تخطط للإعلان عن هذا الإصدار في الربع الأول من 2025.

حصد OnePlus Open الكثير من المراجعات الإيجابية منذ إنطلاقه بشكل رسمي للأسواق، وتتجه الأنظار في ترقب للجيل الثاني من السلسلة والترقيات المتوقعة في هذا الإصدار.

وتؤكد أحدث التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” على أن وان بلس لن تعلن عن هاتف OnePlus Open 2 بشكل رسمي هذا العام.

كما يؤكد مصدر التسريبات على أن Open 2 سينطلق بشكل رسمي في الربع الأول من 2025 المقبل، أي بعد 9 أشهر من الآن.

وتوضح التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” أن الجيل الثاني من هواتف وان بلس القابلة للطي يأتي بتحسينات في تصميم مفصل الشاشة، مع تصميم نحيف للهاتف، كما تدعم الشاشة الطي بتجعد أقل.

أيضاً من بين التحسينات المتوقعة في OnePlus Open 2 في جودة العرض في شاشة الغطاء الخارجي، كما تقدم وان بلس ترقية في كاميرة periscope، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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