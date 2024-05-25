تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Fold 6 قد يتوفر بإصدار أنحف دون أن يتضمن قلم stylus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل أكثر حول الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي، وفي أحدث التفاصيل كُشِف عن خطط سامسونج لإطلاق إصدار من Galaxy Z Fold 6 بتصميم أنحف إلا أن سامسونج لن تقدم قلم stylus في هذا الإصدار.

أشارت التقارير التي جاءت حتى الآن إلى خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy Z Fold 6 بتصميم جديد، بينما أشارت بعض التقارير الأخرى إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق إصدار Ultra بمواصفات أعلى وتصميم جديد.

واليوم من جديد تأتي أحدث التسريبات التي نشرت عبر المحلل “Ross Young” على منصة X بتفاصيل جديدة حول Galaxy Z Fold 6، حيث تشير التسريبات الجديدة إلى أن سامسونج تستعد لإطلاق إصدار أنحف ويضم شاشة أكبر مقارنة بالإصدار الرئيسي.

كما يوضح مصدر التسريبات أن هذا الإصدار يأتي بنفس مستوى تسعير Galaxy Z Fold 6، إلا أن العلامة التجارية المميزة لهذا الإصدار غير واضحة حتى الآن، أيضاً يؤكد المحلل “Ross Young” على أن هذا الإصدار لن يضم قلم stylus، لذا يتميز هذا الإصدار بتصميم أنحف مع إختفاء الفتحة المخصصة للقلم.

يذكر أن هاتف Galaxy Z Fold 5 قدم من سامسونج بسماكة 6.1 مم، ومن المتوقع أن يتميز الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Fold 6 بسمك أقل من 6مم، حيث من المتوقع أن يتميز الهاتف بتصميم نحيف بسماكة تصل إلى 5.5مم.

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