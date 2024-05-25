تكنولوجيا: ابل تعمل على تطوير جهاز MacBook بشاشة قابلة للطي بحجم 20 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من المحلل “Ming-Chi Kuo” عن تطوير ابل إصدار جديد من أجهزة MacBook يأتي بشاشة قابلة للطي بحجم 20 إنش.

لم تبدأ ابل المنافسة في سوق الأجهزة القابلة للطي حتى الآن، إلا أن عملاق التكنولوجيا تقدمت بالفعل بالكثير من براءات الإختراع الخاصة بالأجهزة القابلة للطي.

واليوم يعود المحلل “Ming-Chi Kuo” بمزيد من التفاصيل حول خطط ابل لتطوير الأجهزة القابلة للطي، حيث أكد المحلل على أن ابل بدأت بالفعل في تطوير جهاز MacBook بشاشة قابلة للطي بحجم 20.25 إنش.

ومن المقرر أن يتم طي شاشة MacBook لتكون بحجم جهاز 14 إنش، كما تشير التوقعات إلى أن ابل تعمل على تطوير إصدار بحجم 18.8 إنش والذي يصل إلى حجم 13 إنش عند الطي.

ويؤكد التقرير على أن ابل تسعى لخفض نسبة الطي في الشاشة إلى أعلى مستوى، مما يؤدي إلى إرتفاع التكلفة، حيث تصل تكلفة لوحة الشاشة القابلة للطي من 600 إلى 650 دولار، بينما تتراوح تكلفة مفصل الشاشة بين 200 إلى 250 دولار.

أيضاً من المتوقع أن تنخفض تكلفة إنتاج جهاز MacBook Fold في حالة نجاح موردي ابل في تحسين عائدات الإنتاج لخفض التكاليف عند إطلاق الجهاز بشكل رسمي.

يذكر أن نظارة الواقع المختلط قدمت للأسواق بسعر 3500 دولار، ومن المتوقع أن يأتي جهاز MacBook Fold للأسواق بسعر يتخطى 3000 دولار.

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