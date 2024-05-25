تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن مواصفات شاشة ومعالج وكاميرا هاتفي Vivo S19 و S19 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Vivo لإطلاق أحدث هواتفها الذكية من مجموعة S19 في 30 مايو. وبينما لا تزال التفاصيل الرسمية غير معروفة، فقد سلط تسريب حديث بواسطة Digital Chat Station الضوء على المواصفات الرئيسية لكلا الهاتفين.

وعلى ما يبدو، سيحتوي S19 القياسي على شاشة OLED مسطحة بحجم 6.78 بوصة ودقة 1.5K ونسبة سطوع تبلغ 4500 نتس.

سيتم تشغيل الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 المدعوم ببطارية ضخمة بقوة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 80 واط.

يضم نظام الكاميرا في S19 إعدادًا بسيط مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل GNJ 1/1.56 بوصة مع OIS لتحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة.

ويضم إعداد الكاميرا مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وحلقة ضوئية ناعمة وهي عبارة عن فلاش مخصص للحصول على لقطات قريبة أفضل.

تشمل الميزات القياسية الأخرى للجهاز أجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء، ونظام NFC للمدفوعات بدون تلامس، ووظيفة مقاومة الغبار والماء بمعيار IP64.

سيكون لدى S19 Pro أيضًا نفس حجم الشاشة ودقتها مثل الاصدار القياسي ولكن مع شاشة منحنية. وسيركز الهاتف على الأداء باستخدام معالج MediaTek Dimensity 9200+ الرائد.

سيحتوي S19 Pro على بطارية أصغر قليلاً بسعة 5500 مللي أمبير ولكنه سيحتفظ بدعم الشحن السريع بقوة 80 واط.

وسيتضمن الهاتف مستشعر Sony IMX921 بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، ومستشعر عريض بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر IMX816 بدقة 50 ميجابكسل مع OIS لإمكانيات التقريب.

يقال إن العدسة المقربة تدعم التكبير الرقمي بمقدار 50x وسيحتوي S19 Pro أيضًا على حلقة ضوئية في الخلف.

علاوةً على ذلك، سيحصل S19 Pro على تصنيفات IP68 و IP69 الفائقة، مما يجعله مقاومًا لغمر الماء والضغط العالي ونفاثات المياه ذات درجة الحرارة العالية.

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