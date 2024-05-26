تكنولوجيا: جهاز Dell XPS 13 المزود بمعالج Snapdragon X Elite يستخدم لوحة OLED ترادفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المعروف ان لوحات Tandem OLED تعد بنسبة سطوع أعلى واستهلاك أقل للطاقة وعمر أطول، ولكن حتى الآن كانت هذه اللوحات متوفرة فقط في الهاتف الذكي الرائد Honor Magic6 RSR Porsche Design وجهاز Apple iPad Pro الجديد.

والآن، أكدت Dell الآن لموقع The Verge أن الطراز XPS 13 (9345) الجديد تمامًا سيكون أول حاسب محمول في العالم يتم تسليمه بشاشة OLED ترادفية.

ربما تكون حقيقة أن شركة Dell قد حذفت هذه المعلومات في كل من البيانات الفنية وفي دليل المراجعين يرجع ذلك إلى حقيقة أن هذه اللوحة الجديدة من LG Display لا تقترب من السطوع المثير للإعجاب للوحة في جهاز iPad Pro.

تشير حقيقة أن LG Display تقوم بالفعل بإنتاج لوحات OLED الترادفية بكميات كبيرة بتنسيق الحاسب المحمول إلى أنه سيتم إطلاق المزيد من أجهزة الحواسب المحمولة ذات الشاشات المماثلة في السوق قريبًا.

يتميز الطراز XPS 13 (9345) الجديد من Dell أيضًا بمعالج Snapdragon X Elite الجديد تمامًا، وهيكل يبلغ وزنه 1.17 كجم وسُمك 14.8 ملم وبطارية تبلغ 55 واط في الساعة، وذلك بفضل شريحة ARM الأكثر اقتصادا وشاشة OLED الجديدة.

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