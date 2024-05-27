تكنولوجيا: توقعات المستثمرين تشير إلى دور الذكاء الإصطناعي في دفع مبيعات iPhone 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت توقعات عدد من المستثمرين إلى تأثير مميزات الذكاء الإصطناعي في دفع مبيعات سلسلة هواتف iPhone 16 في 2025 لأعلى مستوى.

تلعب تقنية الذكاء الإصطناعي دور رئيسي الآن في جذب قاعدة أكبر من المستخدمين في الخدمات والمنتجات الجديدة، لذا تتجه العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لتعزيز مميزات الذكاء الإصطناعي في الجيل القادم من الهواتف الذكية.

ولا يختلف الحال مع عملاق التكنولوجيا ابل التي أكدت بالفعل في العمل على خططها لجلب الكثير من مميزات الذكاء الإصطناعي من خلال تحديث iOS 18 القادم لهواتف الأيفون.

ولقد أكد عدد من المستثمرين على هذه التفاصيل أيضاً في تصريحات مؤخراً أشير فيها إلى أن تقنية الذكاء الإصطناعي المقدمة في هواتف iPhone 16 ستدفع مبيعات هذه الإصدارات بشكل كبير.

كما أوضحت الشركة الإستثمارية “Wedbush” توقعاتها بالنجاح الذي ستحققه مميزات الذكاء الإصطناعي في هواتف الأيفون، مما سيدفع سعر أسهم ابل من 250 دولار إلى 275 دولار للسهم.

أيضاً يتوقع المستثمرين أن مميزات الذكاء الإصطناعي في iPhone 16 ستعمل على دفع مبيعات ابل في السوق الصيني من جديد بعد أن شهدت تباطؤ ملحوظ في الفترة الأخيرة.

يذكر أن ابل تستعد لعقد مؤتمر المطوريين في 10 وحتى 14 من يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يكون تحديث الذكاء الإصطناعي المحور الرئيسي لهذا الحدث مع تحديث iOS 18 لما يتضمن هذا التحديث من تغيير كبير في دفع الذكاء الإصطناعي في هواتف الأيفون.

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