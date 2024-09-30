شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل لن تستثمر فى OpenAI على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

لم تعد شركة أبل تخطط للاستثمار في OpenAI، وفقًا لتقرير جديد من صحيفة وول ستريت جورنال، حيث يأتي هذا في الوقت الذي تخطط فيه OpenAI لإغلاق جولة تمويل بقيمة 6.5 مليار دولار الأسبوع المقبل، مع استثمارات محتملة من كل من مايكروسوفت وNvidia.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، يقول التقرير: "لم تعد شركة أبل في محادثات للمشاركة في جولة تمويل OpenAI المتوقع أن تجمع ما يصل إلى 6.5 مليار دولار، وهي نهاية اللحظة الأخيرة لما كان ليكون استثمارًا نادرًا من قبل صانع أيفون في شركة أخرى كبيرة في وادي السيليكون.

انسحبت شركة أبل مؤخرًا من المحادثات للانضمام إلى الجولة، والتي من المقرر أن تُغلق الأسبوع المقبل.

تم الإبلاغ لأول مرة عن مناقشة شركة أبل للاستثمار في OpenAI الشهر الماضي، ومع ذلك، لم يتضح أبدًا مقدار ما قد تستثمره شركة أبل في الشركة.

تعد مايكروسوفت بالفعل مستثمرًا رئيسيًا في OpenAI وتمتلك حصة 49٪ من أرباحها، ويشير التقرير أن مايكروسوفت مستعدة لتوسيع استثمارها في OpenAI بمليار دولار آخر من خلال هذه الجولة الأخيرة.

تأتي أخبار قرار أبل بالتخلي عن الاستثمار في OpenAI وسط المزيد من التغييرات القيادية والهيكلية في الشركة، كما أكد رئيس التصميم السابق لشركة أبل جوني إيف مؤخرًا أنه يعمل مع OpenAI لتصميم منتج أجهزة الذكاء الاصطناعي.

تتعاون أبل وOpenAI لدمج ChatGPT في iOS 18 في وقت لاحق من هذا العام، ومن خلال هذه الشراكة، سيتعامل ChatGPT مع طلبات المعرفة العالمية بالاشتراك مع Siri.

ذكرت بلومبرج أن أبل لا تدفع لشركة OpenAI كجزء من هذه الشراكة، ولا تدفع OpenAI لشركة أبل، بدلاً من ذلك، ورد أن أبل تعتقد أن التعرض الذي يمنحه تكامل iOS 18 لـ OpenAI "ذو قيمة مساوية أو أكبر" من النقود.