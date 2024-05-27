تكنولوجيا: تحديث iOS 18 يدعم المستخدم بإنشاء الإيموجي بتقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم ابل تحديث iOS 18 قريباً للمستخدمين بتركيز خاص على تقنية الذكاء الإصطناعي، ولقد أشارت أحدث التفاصيل إلى إحدى مميزات الذكاء الإصطناعي في هذا الإصدار التي تدعمك بإنشاء الإيموجي.

تسعى شركة ابل لتحسين تجربة المستخدمين في الإصدار القادم من نظام تشغيل iOS، والذي يرتكز بشكل رئيسي على دفع مميزات الذكاء الإصطناعي التي تقدم الدعم الأمثل للمستخدم.

ومن بين المميزات المتوقع إضافتها في هذا الإصدار ميزة إنشاء الرموز التعبيرية بتقنية الذكاء الإصطناعي، وذلك عن طريق الأوامر الصوتية أو الإدخال النصي الذي يحدد من خلاله المستخدم الشكل المطلوب للرمز التعبيري.

ولقد أشار المحلل “Mark Gurman” في تقرير نشر في بلومبرج إلى أن هذه الميزة ستأتي بتجربة ممتعة للمستخدمين لإبداع إيموجي جديد مخصص ويعبر بشكل أفضل عن المستخدم للتفاعل مع الأخرين بتجربة مميزة.

كما يشير Gurman إلى أن مميزات الذكاء الإصطناعي ستقدم أيضاً إختيارات لتخصيص التطبيقات في واجهة هواتف الأيفون، لذا سيتاح للمستخدم إختيار لون الرمز الخاص بالتطبيق، وإعادة ترتيب الواجهة بالشكل المفضل برؤية جديدة مختلفة عن الشاشة التقليدية لهواتف الأيفون.

يذكر أن بعض التسريبات أشارت إلى شراكة قادمة بين ابل وOpenAI لدفع مميزات وتطبيقات الذكاء الإصطناعي في تحديث iOS 18، ومن المتوقع أن تعزز مثل هذه الشراكة آداء التصفح في Safari، وآداء مساعد Siri الرقمي وأيضاً أدوات تحرير الصور والنسخ لمستوى جديد في النظام.

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