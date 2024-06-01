شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح مواصفات الإضافات الجديدة لمتصفح كروم الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفسح جوجل الطريق لـ Manifest V3، وهي مواصفات ملحق Chrome التي يمكن أن تغير طريقة عمل أدوات حظر الإعلانات، وتقول الشركة إنها ستبدأ في التخلص التدريجي من النظام القديم على قنوات Chrome Beta وDev وCanary بدءًا من الثالث من يونيو.

وإذا كنت تستخدم أيًا من هذه القنوات، فقد ترى رسالة تحذير على صفحة إدارة الإضافات الخاصة بك تفيد بأن جوجل ستنهي قريبًا دعم الإضافات التي تعمل على Manifest V2، و ستظل الإضافات تعمل، لكن جوجل تقول إنها ستقوم بتعطيلها على متصفحك في “الأشهر المقبلة” قبل إزالة القدرة على استخدامها بالكامل، وسيحصل الإصدار الثابت من Chrome في النهاية على هذه التغييرات، مع مجموعة كاملة من الطرح في بداية عام 2025.

وواجه انتقال جوجل الذي طال انتظاره إلى Manifest V3 معارضة بسبب مخاوف من أنه قد يحد من فعالية أدوات حظر الإعلانات، ومع ذلك حاولت جوجل منذ ذلك الحين معالجة الاهتمامات الرئيسية للمطورين من خلال إضافة دعم للنصوص البرمجية للمستخدم وزيادة عدد مجموعات القواعد لواجهة برمجة تطبيقات declarativeNetRequest التي تستخدمها ملحقات حظر الإعلانات.

ووفقًا لشركة جوجل، سيساعد Manifest V3 على تحسين أمان الامتدادات، لأنه يزيل الدعم للتعليمات البرمجية المستضافة عن بُعد

وتقول جوجل، إن 85 % من الإضافات "التي تتم صيانتها بشكل نشط" في سوق Chrome الإلكتروني قد أنشأت بالفعل إصدارات Manifest V3، بما في ذلك بعض أدوات حظر الإعلانات الأكثر شيوعًا، مثل AdBlock وAdblock Plus وuBlock وAdGuard.