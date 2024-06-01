شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الملياردير اليابانى مايزاوا يلغى رحلة مع المشاهير حول القمر بعد تحضير سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مهمة "دير مون dearMoon"، والتي كان من المفترض أن تكون أول رحلة خاصة حول القمر، أن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، قرر إلغاء الرحلة التي كانت تضم عددا من المشاهير دون إبداء أسباب.

وذكرت المهمة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "من سوء الحظ أن نعلن أنه سيتم إلغاء دير مون "عزيزي القمر"، أول مشروع رحلة خاصة حول القمر، نشكر كل من ساندنا ونعتذر لمن تطلع لهذا المشروع".

فيما أشار الموقع الإليكتروني للمهمة، إلى أن الفريق كان يهدف في الأساس إلى القيام برحلة حول القمر لكن ذلك صار غير ممكنا، مضيفا أنه في غياب جدول زمني واضح ويقين على المدى القريب، اتخذ مايزاوا بقلب مثقل القرار الحتمي بإلغاء المشروع، ولم يتطرق البيان لمزيد من التفاصيل بشأن سبب الإلغاء.

يشار إلى أنه في ديسمبر 2022، أعلن الملياردير الياباني، أسماء الأشخاص الثمانية الذين كان من المقرر أن يرافقونه في رحلته حول القمر التي أُعلن عنها في 2018، على متن صاروخ لـ"سبايس إكس" يجري تطويره.

وضمَّت اللائحة، منسّق الأسطوانات والمنتج الأمريكي ستيف أوكي، اليوتيوبر الأميركي تيم دود، الفنان التشيكي ييمي إيه.دي، المصور الإيرلندي ريانون آدم، المصور البريطاني كريم إليا، والمخرج الأمريكي بريندان هول، الممثل الهندي ديف جوشي والمغني الكوري الجنوبي توب، كما حدّد أيضا اسمين احتياطيين، هما المتزلّجة الأمريكية كايتلين فارينجتون والراقصة اليابانية ميو.

وكان من المقرر أن تستغرق الرحلة الفضائية 6 أيام من دون الهبوط على سطح القمر، كما كان من المفترض أن تتم هذه الرحلة على متن صاروخ "ستارشيب" المطور من شركة "سبايس إكس"، الذي كان سيشكل أقوى صاروخ يجري بناؤه على الإطلاق.