شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتخلى ByteDance عن تيك توك فى الولايات المتحدة لمنع حظره؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لرويترز عن أن العمل مستمر منذ العام الماضي لإنشاء نسخة من خوارزمية توصيات تيك توك التي تعمل بشكل مستقل عن النسخة الصينية من التطبيق التى تديرها الشركة الأم ByteDance.

ووفقًا للمصادر التي لم تذكر اسمها، فإن استكمال المشروع قد يستغرق أكثر من عام كجزء من خطة لإظهار للمشرعين أن الشركة الأمريكية مستقلة عن مالكها في بكين.

ويقول التقرير، إن المسئولين التنفيذيين تحدثوا عن المشروع في اجتماعات جماعية وعلى نظام المراسلة الداخلي للشركة Lark ، وقالت المصادر أيضًا إن تقسيم كود المصدر من شأنه أن يعزل TikTok عن "قوة التطوير الهندسي الهائلة" للشركة الأم.

ورد تيك توك بتغريدة قال فيها إن "قصة رويترز المنشورة اليوم مضللة وغير دقيقة في الواقع"، وفي رسائل البريد الإلكتروني إلى The Verge، قال المتحدث باسم TikTok، مايكل هيوز: “بينما واصلنا العمل بحسن نية لمزيد من حماية صحة تجربة TikTok، فمن الخطأ ببساطة الإشارة إلى أن هذا العمل من شأنه أن يسهل عملية التصفية أو أن التصفية هي حتى احتمالية”. "، وعندما سئل عما إذا كان يتم تقسيم الكود، أجاب أن "100 بالمائة خطأ."

وحاولت TikTok إقناع المشرعين باستقلالها في الولايات المتحدة من قبل، من خلال صومعة بيانات "مشروع تكساس" التي وصفتها بأنها "مبادرة غير مسبوقة مخصصة لجعل كل أمريكي على TikTok يشعر بالأمان، مع الثقة في أن بياناته آمنة والمنصة مجانية من التأثير الخارجي."

ومع ذلك، قام أليكس هيث بزيارة مركز الشفافية والمساءلة في العام الماضي ، وفي وسط مسرح الشفافية الخاص بالمشروع، وجد شركة "يبدو أنها أدركت أنها لن تنقذ نفسها من الحظر الأمريكي على المزايا الفنية".

وتقاضي TikTok بالفعل الحكومة الأمريكية بشأن القانون الذي يمنح الشركة الأم مهلة حتى 19 يناير 2025، لتمرير السيطرة على التطبيق إلى شخص آخر أو مواجهة الحظر ، ووفقا لمصادر رويترز التي لم تسمها، لا توجد خطة لفصل الشركتين، ومع ذلك "بمجرد تقسيم القانون، يمكن أن يضع الأساس لتصفية الأصول الأمريكية.