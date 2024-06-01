شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن أزمة ميتا بشأن التصويت في الاتحاد الأوروبي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت هيئة مراقبة الخصوصية الإسبانية شركة ميتا من إطلاق ميزتين على فيس بوك وإنستجرام تقول شركة التكنولوجيا العملاقة إنها تهدف إلى تشجيع المستخدمين على التصويت في انتخابات الاتحاد الأوروبي المقبلة.

وسترسل الأدوات التي يطلق عليها اسم معلومات يوم الانتخابات (EDI) ووحدة معلومات الناخبين (VIU)، إشعارات إلى جميع مستخدمي انستجرام وفيس بوك المؤهلين في الاتحاد الأوروبي، لتذكيرهم بالتصويت.

تم تعيين كلتا الميزتين ليتم طرحهما قريبًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي باستثناء إيطاليا، التي لديها بالفعل نزاع مستمر مع Meta حول هذه المسألة.

ويفترض أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يصوتون، كلما كان ذلك أفضل للديمقراطية، لكن وكالة حماية البيانات الإسبانية، AEPD، تعتقد أن الميزات الجديدة تنتهك اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا (GDPR) حسبما نقلت TheNextWeb.

ستتطلب الوظائف الجديدة من المستخدمين إدخال البيانات الشخصية بما في ذلك الاسم وعنوان IP والعمر والجنس، تدعي Meta أن جمع البيانات هذا ضروري في تحديد ما إذا كان المستخدم مؤهلاً للتصويت أم لا.

وقال متحدث باسم ميتا،"لقد تم تصميم أدواتنا الانتخابية بشكل صريح لاحترام خصوصية المستخدمين والامتثال للقانون العام لحماية البيانات".

وأضاف: "على الرغم من أننا نختلف مع تقييم وكالة حماية البيئة الأوروبية في هذه الحالة، فقد تعاونا مع طلبهم".

وقالت الوكالة إن ذلك "غير متناسب على الإطلاق فيما يتعلق بالغرض المفترض المتمثل في الإبلاغ عن الانتخابات" و"سيعرض للخطر وحقوق وحريات مستخدمي إنستجرام وفيسبوك".

قال AEPD: "سيرى المستخدمون زيادة في حجم المعلومات التي تجمعها Meta عنهم، مما يسمح بتنميط أكثر تعقيدًا وتفصيلاً وشمولاً، وتوليد معالجة أكثر تدخلاً".

وأضافت الهيئة الرقابية الإسبانية أن ميتا لم يبرر الحاجة إلى تخزين البيانات بعد الانتخابات، وهو ما “يكشف عن غرض إضافي لعملية المعالجة".

تستخدم AEPD صلاحيات الطوارئ الواردة في اللائحة العامة لحماية البيانات للعمل بسرعة لحماية مستخدمي الإنترنت داخل إسبانيا.

وبموجب القواعد، يمكن أن يستمر الأمر المؤقت من هذا النوع لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ولكن مع إجراء الانتخابات الأسبوع المقبل في الفترة من 6 إلى 9 يونيو، لن يكون من الضروري أن يظل الحظر ساريًا طوال هذه الفترة حتى يصبح فعالاً.

واجهت شركة Meta مشكلات متكررة مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية جمع بيانات المستخدم والتعامل معها.

وجمعت شركة التكنولوجيا الكبرى غرامات بقيمة 2.5 مليار يورو عبر سبع عقوبات منفصلة، معظمها يتعلق بخرق اللائحة العامة لحماية البيانات.

وفي أبريل الماضي، فتح الاتحاد الأوروبي أيضًا تحقيقًا في فيسبوك وإنستجرام بموجب قانون الخدمات الرقمية التابع للكتلة بزعم انتهاك قواعد نزاهة الانتخابات لمنصات كبيرة عبر الإنترنت.