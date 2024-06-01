شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تكشف: مستقبل فيسبوك هو التركيز على الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة ميتا، إن تطبيقها الرئيسي فيس بوك يجذب أكبر عدد من الشباب منذ ثلاث سنوات، في إطار محاولتها هز سمعة المنصة باعتبارها معقلاً للجيل الأكبر سنًا.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي إن أكثر من 40 مليونًا من البالغين الأمريكيين والكنديين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، يقومون الآن بزيارة فيس بوك يوميًا، في أول إصدار لها على الإطلاق لمثل هذه المعلومات الديموغرافية.

وفي تحديث من توم أليسون، الذي يرأس تطبيق فيسبوك لشركة ميتا، يقول إن الخدمة تتحول لتعكس "التركيز المتزايد على الشباب" مقارنة بالمستخدمين الآخرين، وكتب: "لا يزال فيسبوك متاحًا للجميع، ولكن من أجل بناء الجيل القادم من مستهلكي وسائل التواصل الاجتماعي، قمنا بإجراء تغييرات كبيرة مع وضع الشباب في الاعتبار".

وإذا كان أي من هذا يبدو مألوفًا، فذلك لأن المديرين التنفيذيين في Meta كانوا يحاولون جذب "الشباب" لسنوات في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع TikTok.

وقال مارك زوكربيرج منذ ما يقرب من ثلاث سنوات إنه يريد أن يجعل من الشباب "نجم للشركة، وقد تحدث كل من أليسون وزوكربيرج عن محور تطبيق Facebook في موجز يركز على الاكتشاف بدلاً من موجز يعتمد على اتصالات المستخدمين.

وهذا التحول يجري الآن على قدم وساق، وقالت أليسون إن تطورات الذكاء الاصطناعي التي حققتها الشركة قد أدت بالفعل إلى تحسين التوصيات الخاصة بالبكرات والخلاصات، وأن "تقنية التوصيات المتقدمة ستعمل على تشغيل المزيد من المنتجات" خلال العام المقبل.

وأضاف أن المشاركة الخاصة بين المستخدمين آخذة في الارتفاع أيضًا، مع مشاركة المزيد من المستخدمين للفيديو (على الرغم من عدم وجود معلومات عن الخطة التي ترددت شائعات عنها سابقًا لإعادة المراسلة إلى التطبيق الرئيسي).

ومن الجدير بالذكر أن مذكرة أليسون لم تذكر "التحول" الذي اعتبره زوكربيرج ذات يوم أيضًا جزءًا أساسيًا من مستقبل الشركة.

وبدلا من ذلك، يقول إن "الاعتماد على قدرات المنتجات الجديدة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي" يعد هدفا مهما، إلى جانب جذب المستخدمين الأصغر سنا، وهذا ليس مفاجئًا أيضًا، نظرًا لأن ميتا وزوكربيرج حاولا مؤخرًا إعادة تسمية بعض طموحات الشركة المتغيرة على أنها تطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولكن ليس من الواضح أيضًا مدى نجاح Meta في جهودها لجذب الشباب، على الرغم من أن أليسون يقول إن فيسبوك شهد "خمسة أرباع النمو الصحي في استخدام تطبيقات الشباب البالغين في الولايات المتحدة وكندا"، مع وجود 40 مليون مستخدم نشط يوميًا من الشباب البالغين، إلا أن هذه لا تزال نسبة صغيرة نسبيًا من 205 مليون مستخدم يوميًا لفيسبوك في الولايات المتحدة، حسبما أفادت الشركة ، وفي فبراير كانت آخر مرة تم فيها الكشف عن أرقام المستخدمين للتطبيق.